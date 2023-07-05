Не менее трех погибших после ракетного удара РФ по Львову

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий четверга, 6 июля (время московское).

++06.30++

Спасатели извлекли тела трех человек из-под завалов многоэтажного жилого дома во Львове, разрушенного нынешней ночью в результате российского ракетного обстрела. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв обстрела может возрасти. Ранее сообщалось о 8 раненых. Кроме того, по данным мэра, повреждены около 60 квартир и 50 машин.

++05.40++

ВСУ наступают на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях, сообщил в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Украинские подразделения продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута, утверждает ISW со ссылкой на геолокационные кадры.

Помимо этого украинская армия нанесла ряд ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области, железнодорожной станции в Ясиноватой, российским позициям вблизи Дебальцево.

++04.15++

В результате российской ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый. Согласно предварительной информации, ранено четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом, на месте прилета возник пожар.

Зеленский в интервью CNN: Хотелось бы начать наступление раньше

++03.35++

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы более раннего начала украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью CNN, отрывки из которого были опубликованы в среду на сайте телекомпании. "Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, однако я говорил им, как и главам европейских государств, что мы хотели бы открыть контрнаступление раньше, и для этого нам нужно оружие и другие материалы", - сказал он. По словам Зеленского, "наступление началось позже, поэтому оно продвигается медленнее", поскольку у противника было больше времени и возможностей "заминировать обширные территории" и "создать оборонительные линии". "Чем позже мы начинаем наступление, тем сложнее нам его проводить", - добавил президент Украины.

++02.20++

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС, заявила на брифинге в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы продолжаем пристально следить за условиями с безопасностью на ЗАЭС, мы делаем это уже давно", - сказала она, добавив, что "никакой новой информации к настоящему моменту нет".

++01.30++

В оккупированной российскими войсками Макеевке в результате обстрела загорелась нефтебаза, сообщило действующее на территории самопровозглашенной "ДНР" "Донецкое агентство новостей". По его данным, вечером 5 июля ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается. До этого российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма. Назначенный РФ "глава администрации" города Владислав Ключаров заявил, что под обстрел попал Червоногвардейский район. В результате обстрела в поселке Крупской частично отсутствует электроснабжение, а также зафиксировано возгорание частного дома, написал он в Telegram. Официальных сообщений от украинских военных о поражении вражеских целей на территории Макеевки пока не было.

++00.15++

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Документ опубликован на сайте офиса главы государства. Согласно указу, военные администрации образованы в еще 10 населенных пунктах. Большинство из них находятся под оккупацией российской армии.

Хроника событий 5 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: