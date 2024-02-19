NBC: США склоняются к поставке Киеву новых ракет ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена работает над обеспечением Украины современными ракетами дальнего радиуса действия, пишет американский телеканал NBC News на своем сайте в понедельник, 19 февраля, со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Осенью 2023 года США начали поставки в Украину ракетных систем ATACMS, однако до сих пор это были менее современные модели со средним радиусом действия, напоминают журналисты. Теперь же, как рассказали собеседники телеканала, Вашингтон склоняется к поставкам ракет с большим радиусом действия, которые позволили бы Украине "наносить более дальние удары в пределах контролируемого Россией полуострова Крым".

13 февраля Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95,3 млрд долларов США. Между тем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что ее депутаты, скорее всего, отклонят этот законопроект, поскольку в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Конгресса США Республиканская партия.

Комплексы ATACMS могут войти в следующий пакет помощи Украине

Представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что у США ограниченные запасы комплексов ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение собственных запасов. При этом, если Конгресс одобрит выделение дополнительных средств на помощь Украине, ракеты ATACMS с дальним радиусом действия могут войти в один из первых пакетов военной помощи, профинансированных из этих средств, сообщили источники телеканала. Если финансирование будет одобрено - в США имеются и артиллерия, и боеприпасы, готовые к немедленной отправке в Украину, добавили чиновники.

Они не исключили, что Вашингтон может попросить союзников передать ракеты Украине и пополнить их запасы. Белый дом к моменту публикации не предоставил NBC News своего комментария. В заявлении официального представителя Пентагона на эту тему говорится: "Без принятия дополнительного законопроекта (о финансировании. - Ред.) у нас в настоящее время нет пакета помощи в сфере безопасности для Украины. В то же время я не буду спекулировать на тему содержания будущих пакетов, если законопроект будет принят".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналистам, что 17 февраля во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности он "провел много времени, приводя аргументы в пользу ATACMS". Как уточнил Кулеба, Украине нужна модель этого комплекса с радиусом действия 300 км, с ее помощью ВСУ могли бы уничтожить цепочки логистики и снабжения российской армии далеко за линией фронта.

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