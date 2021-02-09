Назначен новый художественный руководитель "Гоголь-центра"

Новым художественным руководителем "Гоголь-центра" станет актер Алексей Агранович, сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы в понедельник, 9 февраля. Согласно приказу ведомства, Агранович вступит в должность 26 февраля.

Агранович - актер, режиссер и продюсер. Он родился в 1970 году и имеет опыт работы в театре, кино и на телевидении. В частности, он работал театральным режиссером в "Театре Антона Чехова", "Квартете И" и "Гоголь-центре".

Серебренников подтвердил, что покидает пост

Ранее 9 февраля фактический основатель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников подтвердил информацию о том, что покидает свой пост. Он опубликовал в Instagram письмо из департамента культуры мэрии Москвы с предупреждением, что его контракт истекает 25 февраля 2021 года.

Кирилл Серебренников

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое", - написал Серебренников. Он поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт", который помог ему разобраться во многих важных вещах и призвал своих сторонников не унывать и постараться "сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".

О том, что департамент культуры московской мэрии не намерен продлевать контракт с Серебренниковым, стало известно 3 февраля. Режиссер основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя.

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску Министерства культуры РФ.

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