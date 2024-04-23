Паводок: в Курганской области госпитализировали 85 человек

В Курганской области снижается уровень воды в Тоболе. В Оренбургской области по-прежнему затоплены более 12,3 тысячи жилых домов.

В связи с наводнением сотни человек в Курганской области получили медицинскую помощь, 85 из них госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "В Курганской области, по данным региона, риск подтопления медицинских организаций отсутствует, работают 28 прививочных бригад, прошли вакцинацию свыше 17 тыс. человек. Медицинская помощь оказана 331 человеку", - указывается в заявлении по итогам совещания министра здравоохранения Михаила Мурашко во вторник, 23 апреля.

Глава ведомства подчеркнул необходимость профилактики инфекционных заболеваний и призвал пройти вакцинацию. "Необходимо соблюдать меры профилактики инфекций, передающихся водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Часть инфекций, таких, как гепатит А, можно предотвратить, пройдя бесплатную вакцинацию по эпидемическим показаниям. Пункты вакцинации, в том числе мобильные, работают в регионах, подверженных паводку", - добавил он. По данным Мурашко, в Оренбургской области вакцинацию от гепатита А уже прошли более 100 тысяч человек.

Тюменская область: идет эвакуация в селах

Между тем в Тюменской области был введен режим ЧС в селе Тукуз Вагайского района из-за подъема воды в реке Агитка, сообщил глава районной администрации Сергей Сидоренко. Жителей эвакуируют в пункт временного пребывания. Эвакуация также идет в трех населенных пунктах Заводоуковского городского округа из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Тобол, указал информационный центр регионального правительства во вторник. В селе Коркино Упоровского района вода в Тоболе поднялась за сутки на 144 см до 714 см.

На севере Тюменской области растет уровень воды в Иртыше. В селе Уват этот показатель за сутки повысился на 30 см до 791 при критической отметке 1285 см, в селе Демьянское - на 129 см до 669 см при критической отметке 1064 см. На реке несколько дней назад начался ледоход.

Курганская область: Уровень воды в Тоболе снижается

В реке Тобол в районе Кургана уровень воды снизился до 964 см, сообщило правительство Курганской области. За 12 часов этот показатель упал на 11 см. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды держится на отметке 1046 см, в районе Кетово - 1018 см, указывается далее.

По данным региональных властей, центр наводнения из Кургана переходит в Белозерский район Курганской области. В районе села Белозерского уровень воды составляет 586 см, в районе села Памятное - 446 см.

Оренбургская область: Вода ушла из большинства домов Орска

В Орске вода ушла из большинства жилых домов, оказавшихся в зоне масштабного наводнения в последние недели, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Более чем 6,5 тысячи жилых домов освобождены от воды, подтопленными остаются порядка 280", - цитирует "Интерфакс". В 61 населенном пункте Оренбургской области остаются затопленными более 12,3 тысячи жилых домов и 19,7 тысячи, указало региональное правительство.

В Оренбургской области в зоне наводнения остаются 10 объектов здравоохранения, сообщил Минздрав РФ. За медицинской помощью обратились 3797 человек, отмечается далее.