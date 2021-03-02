Навальный написал пост в Instagram из СИЗО в Кольчугино Владимирской области

Российский политик Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", находится в СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом он и его соратники сообщили в соцсетях в среду, 3 марта.

На странице Навального в Twitter сообщается, что с ним встретились его адвокаты и что он в отличном настроении.

Навальный сообщил, что сушит сухари с сокамерниками

Пост в Instagram написал сам Навальный. "Когда арестанту, следующему на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - сообщил оппозиционер. Он также указал, что занимается с двумя сокамерниками "кулинарными экспериментами", которым "способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна". "Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно", - указал он.

Между тем адвокат оппозиционера Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится с еще двумя заключенными в карантинной камере, где нет ничего, кроме телевизора.

Кобзев и Михайлова замечены в Кольчугино

Ранее в соцсетях также появилась информация, что адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова были замечены у СИЗО в Кольчугино. В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Кольчугино Навальный проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове.

В конце февраля стало известно, что Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове. "У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд", - заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Тем самым он подтвердил информацию, ранее опубликованную ярославским новостным порталом "Ярновости" и ТАСС со ссылкой на источники. Официально ФСИН до сих пор не сообщила, где находится оппозиционер.

Дело Алексея Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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