Навальный на "Эхе Москвы": экстремизм замедленного действия

Высказывания Алексея Навального на "Эхе Москвы" столичные следователи, по данным российских СМИ, проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вызвало апрельское интервью политика.
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Следователи считают, что Навальный в передаче "Эха Москвы" в апреле призвал к насильственному изменению конституционного строя в России. Политик заявил, что Путин таким образом хочет помешать ему вернуться.
Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам?