Навальный на "Эхе Москвы": экстремизм замедленного действия

Пациентов гораздо больше: врачи о второй волне коронавируса в России

Как система здравоохранения справляется с потоком пациентов с COVID-19, хватает ли врачам средств защиты, вовремя ли платят надбавки? Медики сравнили работу в первую и вторую волны коронавируса в России.