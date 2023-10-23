Навального силой вывели из камеры после отказа идти на суд

Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный отказался выходить из камеры и идти на следственные действия, проводимые в связи с его иском к исправительной колонии №6 в Мелехово. Как пояснил в понедельник, 23 октября, соратник политика, директор ФБК Иван Жданов, таким образом Навальный хотел выразить протест против того, что его лишили всех письменных принадлежностей. В итоге в камеру Навального "вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю", - говорится в посте Жданова в Telegram.

Иск Навального к администрации колонии, где он содержится, рассматривает городской суд Коврова во Владимирской области. Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что 23 октября Навального не было на заседании, хотя обычно он "участвует в ковровских судах по видеосвязи". Судебное заседание отложили до 2 ноября.

Арест троих адвокатов Навального

13 октября Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал трех адвокатов Алексея Навального - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. По делу об участии в экстремистском сообществе им грозит до шести лет лишения свободы. Соратники Навального уверены, что обвинения против адвокатов связаны со стремлением российских властей изолировать оппозиционера.

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