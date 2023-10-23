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Навального силой вывели из камеры после отказа идти на суд

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Алексей Навальный отказался покидать камеру, протестуя против лишения его письменных принадлежностей, сообщил соратник политика Иван Жданов.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный в суде (фото из архива)
Алексей Навальный в судеФото: Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images

Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный отказался выходить из камеры и идти на следственные действия, проводимые в связи с его иском к исправительной колонии №6 в Мелехово. Как пояснил в понедельник, 23 октября, соратник политика, директор ФБК Иван Жданов, таким образом Навальный хотел выразить протест против того, что его лишили всех письменных принадлежностей. В итоге в камеру Навального "вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю", - говорится в посте Жданова в Telegram.

Иск Навального к администрации колонии, где он содержится, рассматривает городской суд Коврова во Владимирской области. Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что 23 октября Навального не было на заседании, хотя обычно он "участвует в ковровских судах по видеосвязи". Судебное заседание отложили до 2 ноября.

Арест троих адвокатов Навального

13 октября Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал трех адвокатов Алексея Навального - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. По делу об участии в экстремистском сообществе им грозит до шести лет лишения свободы. Соратники Навального уверены, что обвинения против адвокатов связаны со стремлением российских властей изолировать оппозиционера.

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