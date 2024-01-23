НАТО заключила миллиардный контракт на поставку боеприпасов

Заказы на производство 220 000 снарядов получили немецкая и французская оружейные компании. Первые боеприпасы будут поставлены через два года.

На фоне агрессивной войны России против Украины Североатлантический альянс заключил сделку по производству боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро с немецким и французским производителем. Немецкая оружейная компания Junghans Microtec, и французская Nexter Munitions поставят снаряды стандартного для НАТО калибра 155 миллиметров, сообщил в Брюсселе во вторник, 23 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Снаряды этого калибра используют, в частности, французские гаубицы Caesar и немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze (PhZ) 2000. И те, и другие поставлены странами НАТО ВСУ для отражения российской агрессии.

Столтенберг указал , что боеприпасы необходимы как для отправки в Украину, так и для пополнения опустевших арсеналов стран - членов Североатлантического альянса. Контракт с производителями подписало агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Обе компании должны произвести около 220 000 снарядов. Первые из них, по словам директора NSPA Стейси Каммингс, будут выпущены через два года.

В начале 2024 года NSPA заключило с немецкой компанией COMLOG контракт на производство и поставку 1000 зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T). Этот контракт на сумму в 5 млрд евро стал одним из крупнейших единовременных заказов NSPA за всю историю.

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