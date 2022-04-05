 НАТО заявляет о перегруппировке войск РФ для попытки захвата Донбасса | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2022

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Украина

НАТО заявляет о перегруппировке войск РФ для попытки захвата Донбасса

НАТО наблюдает за перегруппировкой армии России и полагает, что она планирует захватить весь Донбасс. Глава альянса опасается появления новых массовых захоронений после выхода сил РФ из ряда районов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО ожидает, что Россия начнет новое наступление в Донбассе в ближайшие недели. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. У союзников блока есть время, чтобы помочь украинским военным подготовиться к этой операции, отметил он.

"Сейчас мы видим значительное перемещение (российских. - Ред.) войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов и сосредоточения на востоке, - указал Столтенберг на пресс-конференции. - В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, попытки захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост" в аннексированный Крым.

Столтенберг опасается новых примеров "зверств" в районах под контролем солдат РФ

В то же время глава НАТО выразил опасение, что после выхода войск РФ из ряда районов Украины там будут обнаружены новые примеры "зверств, массовых захоронений и военных преступлений".

По словам Йенса Столтенберга, министры иностранных дел стран НАТО 6 и 7 апреля обсудят дальнейшие поставки Украине оружия, в том числе систем вооружения высокого класса, боеприпасов и медицинского оборудования. В двухдневной встрече в Брюсселе должен принять участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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    Автор: Николай Пермяков


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