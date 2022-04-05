НАТО заявляет о перегруппировке войск РФ для попытки захвата Донбасса

НАТО ожидает, что Россия начнет новое наступление в Донбассе в ближайшие недели. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. У союзников блока есть время, чтобы помочь украинским военным подготовиться к этой операции, отметил он.

"Сейчас мы видим значительное перемещение (российских. - Ред.) войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов и сосредоточения на востоке, - указал Столтенберг на пресс-конференции. - В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, попытки захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост" в аннексированный Крым.

Столтенберг опасается новых примеров "зверств" в районах под контролем солдат РФ

В то же время глава НАТО выразил опасение, что после выхода войск РФ из ряда районов Украины там будут обнаружены новые примеры "зверств, массовых захоронений и военных преступлений".

По словам Йенса Столтенберга, министры иностранных дел стран НАТО 6 и 7 апреля обсудят дальнейшие поставки Украине оружия, в том числе систем вооружения высокого класса, боеприпасов и медицинского оборудования. В двухдневной встрече в Брюсселе должен принять участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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