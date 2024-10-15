Что волнует молодых жителей Германии

На фоне войны России в Украине больше всего немецкая молодежь боится того, что война будет в Европе. Новое исследование Shell выявило, какие еще проблемы беспокоят молодых жителей Германии.

Идущие войны, все более заметные последствия изменения климата и растущая поляризация в политике - это лишь несколько проблем, которые волнуют современную молодежь в Германии. Результаты нового исследования по заказу нефтяной корпорации Shell были представлены во вторник, 15 октября, в Берлине. Это уже 19-е по счету исследование о том, чем живет немецкая молодежьсегодня. Оно проводится с 1953 года раз в пять лет и изучает текущие настроения и ценности молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. В актуальном опросе приняли участие 2509 человек. О современном молодом поколении исследователи говорят, что оно способно видеть как проблемы, так и их решение.

Большинство с оптимизмом смотрит в будущее

Новое исследование показало, что молодежь чрезвычайно восприимчива к популистским идеям. Среди мужской части респондентов четверть призналась, что им близки скорее правые взгляды - еще пять лет назад таковых было лишь 16 процентов. Среди девушек сторонницами правопопулистов себя назвали 11 процентов - их число с 2019 года остается стабильным. При этом нет никаких индикаторов того, что немецкая молодежь изолируется от общества и отворачивается от демократии. Как раз наоборот: большинство настроены оптимистично, что касается будущего и возможностей, которые им предоставляют общество и государство. "Это один из самых интересных и одновременно загадочных и менее всего ожидаемых результатов опроса", - говорит Матиас Альберт (Mathias Albert), политолог из Билефельдского университета и автор исследования.

Доверие к государственным институтам, к политической системе и демократии находится на высоком уровне, как и раньше, несмотря на то, что молодые люди критикуют политиков, у которых нет решения проблем, и испытывают страхи перед войной и экономической нестабильностью. Как ученые объясняют такие настроения среди молодежи? Матиас Альберт считает, что самым логичным объяснением может быть то, что сегодняшнее молодое поколение пережило большой кризис во время пандемии COVID-19, но при этом стало свидетелем того, как демократическое общество справилось с этой задачей: "Большинство из них уже в ранние годы, что в дальнейшем во многом определяет развитие характера человека, прожили ситуацию, когда общество - лучше или хуже - смогло преодолеть большой кризис. Я думаю, они черпают из этой ситуации столько оптимизма".

Интерес к политике одинаково высок среди парней и девушек

Новое исследование Shell показывает, что за последние два десятилетия интерес к политике у молодежи в Германии существенно вырос: 55 процентов опрошенных заявили о том, что интересуются политикой. Исторический минимум был достигнут в 2002 году: тогда интерес к политике проявлял лишь каждый третий. В этом году исследователи отмечают, что впервые за все время не существует разницы между полами. Как девушки, так и юноши в одинаковой степени интересуются политикой.

Готовность принимать активное участие в политике среди молодежи также возросла: с 22 процентов в 2002 году до 37 процентов в 2024 году. Авторы считают, что причиной этого тренда является долгосрочный эффект так называемого "поколения Греты (Тунберг)".

Больше всего молодежь боится войн и бедности

На фоне крупномасштабной войны России против Украины страх перед войной в Европе у современной молодежи в Германии стоит на первом месте. 81 процент опрошенных считают, что война может прийти и в Европу. По сравнению с 2019 годом этот индикатор вырос почти вдвое - с 46 процентов. 67 процент заявили о том, что испытывают страх перед бедностью, пять лет назад так ответили примерно половина респондентов. При этом молодые люди стали меньше бояться безработицы, как и трудностей трудоустройства - каждый третий испытывает такие страхи. Это самый низкий показатель с 1953 года, когда впервые было проведено исследование настроений среди молодежи по заказу Shell.

Изменение климата (63 процента респондентов отметили, что их волнует эта проблема) и загрязнение окружающей среды (64 процента) хотя и меньше заботят сегодня молодое поколение, чем в 2019 году, все же остаются важными темами. Молодежь в Германии волнует и растущая враждебность между людьми: 64 процента против 56 процентов в 2019 году. Такие же сильные опасения вызывают ксенофобские настроения в обществе. А вот в дальнейшем притоке мигрантов в страну угрозу видят только треть участников опроса.

Авторы считают, что молодежь волнует изменение климата, и это не просто краткосрочный эффект так называемого "поколения Греты" Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

Крупномасштабное вторжение России в Украину, террористическая атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и военный ответ Израиля в секторе Газа изменили мнение молодежи по ряду вопросов, отмечают авторы исследования. В настоящий момент за сильный альянс НАТО выступают 69 процентов жителей Германии в возрасте от 12 до 25 лет, шесть процентов - против. При этом географических особенностей в позиции молодых людей - в восточных и западных землях ФРГ - исследователи не установили.

Как молодежь воспринимает большую политику

"Молодые люди осознали, что большая политика - это не просто что-то там далекое, а ее не получится больше обходить стороной", - говорит Матиас Альберт. "Даже если ты не сильно интересуешься политикой, тебе придется задуматься, когда рядом с тобой в классе окажется ребенок, бежавший от войны в Украине или других бедствий", - отмечает автор исследования.

Среди немцев в возрасте от 12 до 25 лет 60 процентов согласны с тем, что "Россия напала на Украину и должна заплатить за это", в то время только 13 процентов (21 процент на востоке страны) видят эту ситуацию по-другому. Однако осуждение действий России не равно для молодых жителей Германии согласию с неограниченной военной поддержкой Украины: примерно каждый второй участник опроса хочет, чтобы Германия оказывала Украине военную помощь (на востоке страны так ответили 44 процента, на западе - 52). Против военной помощи Украине выступает четверть респондентов (22 процента на западе, 34 - на востоке).

Конфликт между Израилем и сектором Газа

Мнения молодых людей, принявших участие в исследовании, на военный ответ Израиля после событий 7 октября 2023 года разделились. Меньше трети поддерживают решение Германии встать на сторону Израиля, но столько же отказываются принять такую позицию. 27 процентов заявили, что не могут определиться со своим мнением. 52 процента респондентов хотят, чтобы Германия более четко признала страдания палестинского населения в секторе Газа, 11 процентов придерживаются другого мнения, 26 процентов затрудняются с ответом.

Около трети немецкой молодежи ощущает особую ответственность по отношению к Израилю. Столько же придерживаются противоположного мнения и еще примерно треть затрудняется с ответом.

Существенные различия авторы исследования отмечают в ответах молодежи, которые сами или чьи родители приехали из одной из арабских стран или Турции в Германию, и молодежи без миграционных корней. Примерно четверть молодежи с миграционными корнями разделяют мнение, что Германия несет особую ответственность перед Израилем, 42 процента это категорически отвергают.