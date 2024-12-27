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НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

После очередного повреждения подводного кабеля НАТО наращивает военное присутствие на Балтике.

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Солдат НАТО
Солдат НАТОФото: Marc Stinger/IMAGO

НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море на фоне повреждения подводного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 27 декабря.

"Говорил с президентом Финляндии Александером Стуббом о продолжающемся финском расследовании возможной диверсии на подводных кабелях. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - написал Рютте в соцсети X.

В администрации Стубба в пятницу, 27 декабря, сообщили, что Финляндия и Эстония согласны в необходимости большего присутствия сил НАТО в регионе, особенно вблизи критической подводной инфраструктуры. Хельсинки пока не может заявить, что повреждение подводного кабеля было диверсией.

"Если мы сможем ясно показать, что инцидент был диверсией и за ним стоял государственный актор, мы ясно и немедленно укажем на это", - цитирует Стубба агентство Reuters. Ситуация с энергетикой и телекоммуникациями остается в Финляндии стабильной, подчеркнул президент.

Повреждения подводных кабелей

Сбой на электрокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией произошел ранее на этой неделе - это уже третий подобный инцидент в Балтийском море за год. В компании-операторе кабеля не исключили версию внешнего вмешательства, но подчеркнули, что причины происшествия еще предстоит выяснить.

Отмечается, что у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. По данным медиакомпании Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено еще одно судно - Eagle S под флагом Островов Кука, которое направлялось из Санкт-Петербурга в Египет и заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2. 

Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите другого подводного силового кабеля Estlink 1 на дне Балтийского моря, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. "Это делается для того, чтобы гарантировать, что там ничего не произойдет, и чтобы наша критически важная связь с Финляндией оставалась работоспособной", - объяснил он.

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