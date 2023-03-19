НАТО ускорит развертывание сил на восточном фланге

На 389-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 19 марта (время московское).

++14.18++

Мариупольский городской совет раскритиковал визит в захваченный силами РФ город президента России, назвав главу государства "международным преступником". Владимир Путин "смотрел на "восстановление города"... в ночи. Наверное, чтобы при свете дня не видеть расстрелянного города, убитого его "освобождением", - говорится в Telegram-канале украинского органа власти.

++14.05++

НАТО в предстоящие месяцы приложит дополнительные усилия по развертыванию войск и техники на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет издание Politico. Этот шаг призван помешать России расширить войну за пределы Украины, отмечается в публикации.

Речь идет о силах НАТО, способных в сжатые сроки отправиться на помощь государствам-союзникам. По оценкам официальных лиц альянса, для этого потребуется до 300 000 военнослужащих.

Первый эшелон войск может состоять примерно из 100 000 военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. В него могут войти военнослужащие из Польши, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике Хорст-Хайнрих Браус (Horst-Heinrich Brauß). Второй эшелон предназначен для поддержки первого и должен в течение 10-30 дней быть готов к отправке из таких стран, как Германия, уточняет издание. Однако для успешного воплощения плана альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы - от военнослужащих и структур для их обучения до инфраструктуры и большого количества оружия и боеприпасов.

Хроника событий 19 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: