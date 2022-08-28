  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Таяние арктических льдов
Таяние арктических льдовФото: Ulf Mauder/dpa/Apicture alliance
ПолитикаГлобальные темы

НАТО намерено расширить присутствие в Арктике из-за России

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Альянс уже инвестирует в морские самолеты-разведчики в Арктике и продолжит наращивать данные усилия, заявил Йенс Столтенберг, указав на расширение деятельности России в этом регионе.

https://www.dw.com/ru/nato-namereno-rassirit-prisutstvie-v-arktike-izza-rossii/a-62955684

Ввиду возможных новых угроз со стороны России НАТО намеревается расширить активность в арктическом регионе. "НАТО должна усилить присутствие в Арктике", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 августа.

По его словам, альянс "уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем Севере", и продолжит наращивать данные усилия.

Глава НАТО: РФ активизировала деятельность в Арктике

Столтенберг указал, что в последнее время Россия активизировала свою деятельность в данном богатом ресурсами регионе. "Мы видим значительное усиление российского военного присутствия в Арктике", - отметил он. По словам главы НАТО, Россия "вновь открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в частности, гиперзвуковые ракеты". Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай, добавил он.

По мнению Столтенберга, Арктика имеет "важное стратегическое значение" для НАТО. Район Северного полюса является "решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой", а также одновременно представляет кратчайший маршрут между Северной Америкой и Россией. Кроме того, Арктика приобретает все большее значение для судоходства на фоне глобального потепления и таяния льдов, добавил он.

Администрация США 26 августа заявила, что впервые назначит спецпредставителя по Арктике, который будет представлять американские интересы и принимать усилия для углубления сотрудничества в этом регионе с союзниками и партнерами. Учреждение этой должности еще должен одобрить Сенат.

Смотрите также:

Интервью DW с Йенсом Столтенбергом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Айсберги у берегов Канады – магнит для туристов, опасность для моряков (21.04.2017)

Айсберги у берегов Канады – магнит для туристов, опасность для моряков (21.04.2017)

Небольшой канадский городок Ферриленд стал настоящим магнитом для туристов. Все благодаря айсбергам. Каждую весну у побережья провинции Ньюфаундленд можно наблюдать за дрейфующими из Арктики глыбами люда. Местные жители называют эти места "аллеей айсбергов". Только в этом году по "аллее" продрейфовало более 600 ледяных гигантов.
Природа и окружающая среда
21 апреля 2017 г.
01:24 мин.
external

Кому принадлежит Арктика? - Борьба за континентальный шельф

Кому принадлежит Арктика? - Борьба за континентальный шельф

Пять стран, в том числе Россия, претендуют на расширение континентального шельфа в Арктике. Есть предположения, что Северный Ледовитый океан таит в себе неистощимые запасы нефти и газа.
Экономика и бизнес
23 августа 2015 г.
05:25 мин.
Экологическая катастрофа под Норильском: сбор разлившейся нефти

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске

Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
Андрей Гурков
Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
4 июня 2020 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Буксируемая гаубица M777

США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине

Политика
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
26 августа 2022 г.
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу