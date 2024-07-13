ФРГ создает план переброски войск в случае нападения РФ

В случае атаки России на НАТО через Германию на восток будет необходимо перебросить до 800 тыс. солдат с техникой.

Бундесвер вместе с союзниками по НАТО в рамках "Оперативного плана Германия" (OPLAN DEU) разрабатывает схему переброски военных на восток Европы в случае возможного военного конфликта альянса с Россией, пишет издание Der Spiegel в пятницу, 12 июля.

При нападении России на восточном фланге НАТО через Германию в течение трех-шести месяцев будет необходимо перебросить до 800 тысяч солдат альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники. Ключевой дорогой для военной колонны с запада на восток станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина.

Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работу над этим секретным планом, пишет Der Spiegel. В частности, прорабатывается вопрос безопасности маршрута, его узкие места и альтернативы, возможности гражданской инфраструктуры для принятия и обслуживания такого количества техники и людей. В качестве "узкого места" Der Spiegel называет мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга длиной почти 1200 метров. В случае диверсии или ракетной атаки на него A2 окажется полностью парализована.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для их техники потребуются энергия и инфраструктура", - сказал изданию президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тизлер (Ralph Tiesler).

Писториус: Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году

В июне министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая в бундестаге, предупредил, что ФРГ должна быть готов к обороне в случае нападения России к 2029 году. "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное", - заявил Писториус. Для решения этой задачи министр обозначил три главные проблемы: "Техника, личный состав и финансы".

В частност, министр подчеркнул необходимость увеличения бюджета на оборону и упомянул реформу призыва на воинскую службу в виде частичного возвращение всеобщей воинской обязанности.

Оперативный план обороны Германии - стратегический документ в несколько сотен страниц на случай угроз безопасности страны - начали разрабатывать в марте 2023 года на фоне войны в Украине. Фактически это первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ от военных нападений за последние тридцать лет, то есть, со времен холодной войны.