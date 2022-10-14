НАТО готовится к учениям по ядерному сдерживанию

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 15 октября (время московское).

++03.30++



НАТО с 17 по 30 октября проведет учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень").На официальном сайте Североатлантического альянса подчеркивается, что это плановые маневры, которые не связаны с текущими мировыми событиями. Их основная часть пройдет на расстоянии более 1000 километров от России. В учениях будут задействованы 14 стран и 60 самолетов разных типов, включая истребители, способные доставлять ядерные боеголовки, обычные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. "Как и в предыдущие годы, примут участие американские дальние бомбардировщики В-52, которые в этом году совершат полеты с авиабазы Минот в Северной Дакоте. Тренировочные полеты пройдут над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией. Боевое оружие применяться не будет", - указано в сообщении НАТО.



++02.30++

Эр-Рияд перечислит Украине 400 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, передает саудовское государственное новостное агентство SPA. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Украины во время голосования по соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН. "Договорились о взаимодействии в освобождении украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине", - написал Зеленский в микроблоге Twitter.

++01.30++

Президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 725 млн долларов. Эти деньги будут израсходованы на продукцию оборонного назначения, услуги министерства обороны, а также на военное образование и военную подготовку, говорится в сообщении Белого дома.



++00.30++

Власти Украины восстановили 15 объектов, которые российские войска пытались уничтожить во время недавних массированных обстрелов, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении. "Восстановим и все остальные", - подчеркнул он, не назвав общее число поврежденных объектов.

По словам Зеленского, электроснабжение уже восстановлено в большинстве регионов страны, но в некоторых городах и районах по-прежнему действует график стабилизационных отключений. Президент также напомнил о необходимости сокращать потребление энергии в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

++00.05++

Российские власти вывезли из Херсонской области на территорию РФ несколько тысяч детей. Как утверждает вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, это было сделано из-за "постоянных обстрелов". "На сегодняшний день идут постоянные обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено (выехать. - Ред.) сначала детям. У нас несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", - сказал Хуснуллин.

В апреле МИД Украины обращался в ООН из-за незаконного вывоза и усыновления украинских детей в РФ. "Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", - заявили в министерстве. В середине августа власти Украины сообщили, что около 7000 детей официально считаются депортированными в РФ.

Хроника событий 14 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: