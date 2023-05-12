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Польские танки Leopard 2, переданные Украине Фото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance
СМИУкраина

ВСУ прорвали российский фронт - пропагандисткий

Роман Гончаренко
60 мин. назад

Машина пропаганды дала сбой. Те, кого в России называют "военкорами", объявили о начале украинского контрнаступления, а потом оправдывались и успокаивали подписчиков.

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Это редкий случай. У российской пропаганды за многие годы сложился имидж эффективной, хорошо отлаженной и почти безотказной машины. В ожидании украинского контрнаступления в четверг вечером, 11 мая, эта машина дала сбой. Сразу несколько пишущих о войне и поддерживающих ее так называемых "военкоров", включая представителей известных СМИ, с уверенностью объявили в мессенджере Telegram о начале наступления ВСУ. В их сообщениях о локальных успехах Вооруженных сил Украины читались опасения серьезного прорыва и возможной утраты оккупированных РФ территорий.

Утверждения о начале контрнаступления ВСУ звучали в соцсетях РФ и днями раньше, но это были блогеры с охватом аудитории в десятки тысяч. На этот раз засветились те, у кого подписчиков на порядок больше - высшая лига.  

Тональность их сообщений еще не были паникой, но вплотную подошла к ней. Когда выяснилось, что масштабное наступление еще все-таки не началось, соцсети как по команде заполнили записи с призывом не паниковать. Некоторым пришлось оправдываться и пытаться успокаивать аудиторию. Вот несколько наиболее ярких примеров.

Как "военкоры" чуть не посеяли панику о наступлении ВСУ

Сотрудник ВГТРК с многолетним стажем военного репортера Евгений Поддубный написал в Telegram о нескольких прорывах ВСУ на востоке Украины под Бахмутом и своих ожиданиях усиления давления на юге. "Будем считать, что контрнаступление противника началось", - заключил Поддубный, у которого около 900 тысяч подписчиков. Его оценку поддержал другой известный военный пропагандист - Семен Пегов, основатель проекта WarGonzo, у которого подписчиков далеко за миллион.

Бои за Бахмут, апрель 2023
Бои за Бахмут, апрель 2023Фото: Libkos/AP Photo

Еще один из первого десятка "военкоров" с аудиторией в сотни тысяч, корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, написал, что воспринял бы сообщения о начале контрнаступления ВСУ и движении танков ВСУ от Харькова в сторону границы с РФ как "вбросы" украинской стороны, "если бы не писали в том числе знакомые, проверенные люди". "Как говорится, почалося", - подытожил Коц свои размышления о планах ВСУ и среди прочего поделился записью с сайта "Повернутые на Z войне" с призывом к военным РФ: "Воин! Мы ждали этого несколько месяцев. Отступать некуда. Позади - твоя семья".

Через час-другой некоторые такие сообщения были отредактированы, в них замелькало слово "возможно". "Так, товарищи. Поспокойнее. Я не писал, что противник идет на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова", - написал Евгений Поддубный, который до этого сообщил о движении колонн с техникой ВСУ "в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление". Его следующий пост выглядит как попытка оправдаться и успокоить аудиторию: "Желающих воспользоваться фактической обстановкой для организации паники много, но поводов для паники я не давал. Скорее для бдительности и спортивной злости".

Уже поздним вечером по соцсетям разошлись похожие одно на другое сообщения с разных участков фронта о том, что, мол, не стоит паниковать, все под контролем, а отдельные попытки прорыва ВСУ незначительны или отбиты. Минобороны РФ пошло еще дальше и поспешило опровергнуть "военкоров": "Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности".       

Причины прокола роспропаганды 

Украинская сторона карты не раскрывает. Президент Владимир Зеленский накануне заявил в интервью, что для подготовки контрнаступления нужно больше времени. Некоторые российские блогеры восприняли эти его слова как попытку ввести в заблуждение и доказательство того, что оно началось.

Обозреватели называют две возможные причины того, что произошло. Первая - нервное напряжение после нескольких месяцев ожидания широко обсуждаемого контрнаступления ВСУ. Судя по всему, у пропагандистов нет уверенности, что российская армия сдержит ожидаемый удар. Вторая причина кроется в особенностях современной журналистики и соцсетей. Желание и техническая возможность быть среди первых, кто сообщит подписчикам о начале важного события, очевидно, сыграло с пропагандистами злую шутку.

Сюзанне Шпан
Сюзанне ШпанФото: Privat

"Российскому руководству и Минобороны все меньше удается поддерживать иллюзию, что на фронте в Украине все идет по плану, - отметила в беседе с DW немецкий эксперт по России и российской пропаганде Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). "Военные неудачи и долгая продолжительность операции нуждаются в объяснении, но официальная линия его не предлагает, так как не признает неудач", - считает Шпан. При этом ее не удивляет, что "военкоры" не придерживаются последовательно жесткой линии. Опровержение Минобороны эксперт считает "неубедительным" и называет его "попыткой уменьшить репутационный ущерб". 

Российские "военкоры" в помощь ВСУ?

Комментарии российских "военкоров" вызвали критику и сарказм в российских соцсетях - и волну радости в украинских. Многие пишут, что их ошибка явно указывает на психологическое состояние части российского общества, подрывает доверие к "военкорам" и вносит сомнения в ряды военных РФ. "Дорогие россияне поняли, как им врут в телеге", - написал один из российских блогеров, активно поддерживающих войну, обвинив как "военкоров", так и СМИ. "Предлагаю им всем выдать грамоты от главкома Залужного за информационную поддержку действий украинской армии", - написал в своем telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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