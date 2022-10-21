Наступление ВСУ на юге и другие события 240-го дня войны

На 240-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Освобождение оккупированных территорий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже освободили от российских захватчиков 88 населенных пунктов в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сообщил на брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, на всех деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры.

На освобожденных от российской оккупации территориях в Херсонской области зафиксировано уже 156 военных преступлений, сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексей Сергеев. "На освобожденных территориях Херсонщины возобновлена работа двух подразделений полиции - в селах Высокополье и Большая Александровка. Следователями Национальной полиции задокументировано 156 военных преступлений, больше всего по статье 438 Уголовного кодекса - это 139 уголовных правонарушений", - сказал он.

ВСУ подтвердили удар по переправе возле оккупированного Херсона, но отрицают, что при нем могли пострадать гражданские лица. По словам представителя Оперативного командования ВСУ "Юг" Натальи Гуменюк, на Антоновском мосту "гражданских не было". "То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить", - пояснила Гуменюк. В то же время замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по переправе в районе Антоновского моста погибли четыре жителя Херсона, в том числе режиссер местной телекомпании "Таврия" Олег Клоков, пострадали 13 человек.

Наступления ВСУ на юге и северо-востоке Украины

У украинских военных есть шесть недель, в течение которых они могут добиться успехов в борьбе с армией России, если продолжат наступление на юге и северо-востоке до того, как погодные условия заставят противоборствующие силы сделать паузу и перегруппироваться, полагает разведка США. По мнению разведки, вероятность масштабного провала российских сил, который позволил бы Украине вернуть значительную часть территории, как это было в сентябре, невелика, в то же время отдельные российские подразделения могут сдать позиции под натиском украинских войск, что позволит Киеву продолжить отвоевывать города Донбасса и, возможно, вернуть Херсон.

Российские войска еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а на этой неделе дополнительно провели минирование шлюзов и опор, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ГУР, на дамбе установлены два военных тентованных "КамАЗа" без водителей, оба полностью загружены ящиками со взрывчаткой. Россия сознательно готовит теракты, которые спровоцируют катастрофу, предупредила разведслужба. "В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - говорится в сообщении.

Группировка России и Беларуси

Создание региональной группировки войск России и Беларуси - в первую очередь отвлекающий маневр, сообщает министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре. Британская разведка напоминает, что в середине октября Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки в составе 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских военнослужащих, после чего Минск опубликовал видео с прибытием военных из РФ. В разведке, однако, считают маловероятным, что Россия действительно перебросила столь значительное количество войск в Беларусь, поскольку ее силы сосредоточены в Украине, в то же время ВС Беларуси, по всей видимости, имеют минимальные возможности для проведения сложных операций.

ВСУ призвали жителей Беларуси не вступать в войну против Украины вместе с Россией. Видеообращение украинских военных на русском языке опубликовано на странице управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Facebook. "Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с РФ группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси", - говорится в обращении. ВСУ призвали белорусов не делить ответственность с Россией за военные преступления. "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны", - предупредил Генштаб ВСУ.

Беларусь передала России еще 24 танка Т-72А, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По ее данным, танки были сняты с хранения в Беларуси и направлены в оккупированный Россией Донецк 16 октября. "Это уже 6-я группа платформ с расконсервированной военной техникой, которую передали РФ. Всего за последние недели режим Лукашенко передал РФ уже минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов", - отмечает "Беларускі Гаюн".

Российские ракетные удары

В результате ударов, нанесенных российскими войсками по Харькову, ранены шесть человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, добавив, что "зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города",.

Село Муром в Белгородской области в очередной раз попало под "массированный обстрел" украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых", - написал Гладков в Telegram-канале.

В Крыму срок действия высокого ("желтого") уровня террористической опасности продлен до 7 ноября, сообщил глава аннексированного региона Сергей Аксенов. Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах российских министерств в Крыму.

Дипломатические усилия

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни собирается провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Поймем, насколько далеко мы сможем продвинуться", - сказал президент Турции. Он отметил, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, по словам Эрдогана, во время последнего разговора с украинским президентом он "почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса". "Мы не теряем надежды на мир", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Соединенные Штаты пока не находятся на грани ядерного конфликта, несмотря на максимальную напряженность, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя забывать уроки Карибского ракетного кризиса.

Латвия не будет принять российских уклонистов

Латвия проверит всех россиян, имеющих вид на жительство в этой стране. Как заявил в интервью телеканалу "Настоящее время" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, власти будут "сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены за инвестиции или по другим программам". Он также предупредил, что Латвия не будет предоставлять убежище гражданам РФ, которые бегут от мобилизации. "Эти люди - не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница", - пояснил Ринкевич.

Вывоз зерна из Украины

Россия может вывезти в общей сложности 1,8 млн тонн зерна с оккупированных территорий Украины. Такие оценки приводит отдел расследований германской вещательной корпорации NDR. Около 1 млн тонн уже отправлено из морских портов аннексированного Крыма. С начала войны из Севастополя вышли около 20 судов с пшеницей и другим зерном. Большая часть грузов направлена в Сирию, РФ или Турцию. Из товарных списков следует, что до конца года планируется еще почти 40 раундов поставок из Севастополя, отмечается в расследовании NDR.

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