Потребительский климат в ФРГ упал после многомесячного роста

Опасения растущей инфляции и рецессия в экономике отрицательно сказываются на потребительских настроениях в Германии, сообщило агентство маркетинговых исследований GfK в среду, 28 июня. По его оценке, соответствующий индекс в июле, как ожидается, упадет на 1 пункт до -25,4. В течение последних восьми месяцев этот показатель рос, отметил эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Нынешние изменения потребительского климата указывают, что среди покупателей вновь усилилась неопределенность, подчеркнул представитель GfK. Подобная тенденция выражается, в частности, в возросшей в июне склонности к сбережениям, добавил он.

Инфляция в ФРГ в мае составила 6,1 процента. Такие показатели снижают покупательную способность домохозяйств и "не позволяют частному потреблению внести положительный вклад", объяснил Бюркль. Опрошенные GfK частные домохозяйства ожидают в нынешнем году потери реальных доходов и допускают, что она не будет компенсирована повышением заработной платы.

Рецессия в Германии

В мае статистики зафиксировали сокращение валового внутреннего продукта Германии на протяжении двух кварталов подряд. Экономисты Deutsche Bank прогнозируют снижение ВВП на 0,3 процента в текущем году и рост на 0,5 процента в 2024-м.

В то же время европейское рейтинговое агентство Scope более оптимистично оценивает развитие немецкой экономики. Оно ожидает роста ВВП в нынешнем году на 0,2 процента, а в 2024-м - на 1,7 процента.

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