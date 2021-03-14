Наркобарон из детской комнаты снялся в документальном фильме

Максимилиан Шмидт торговал наркотиками через интернет прямо из детской комнаты и в особо крупных размерах. Сейчас рассказал свою историю в документальном фильме на Netflix.
Подросткам, занимающимся нелегальным бизнесом в интернете, посвящен популярный сериал компании Netflix "Как продавать наркотики онлайн (быстро)" - "How to sell drugs online (fast)", третий сезон которого вышел на прошлой неделе в конце июля. Создателей отмеченного наградами кинопроекта вдохновила реальная история: случай с молодым немцем из Лейпцига по имени Максимилиан Шмидт (Maximilian Schmidt), который успешно торговал наркотиками прямо из родительского дома - своей детской комнаты, пока полиция не вышла на его след.
В дополнение к сериалу с этой недели Netflix также показывает документальный фильм "Shiny_Flakes: Молодой наркобарон" ("Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord"), рассказывающий о реальных фактах, на основе которых и был создан сериал о взлете и падении Максимилиана Шмидта.
В полуторачасовом фильме на немецком языке (с английскими, французскими, турецкими и русскими субтитрами) Максимилиан сам рассказывается о том, как он, будучи подростком, в 2013 году наладил крупномасштабную онлайн-торговлю наркотиками под названием "Блестящие хлопья". В самом начале он "испытывал уважение к самому себе, все происходило, как в кино, ты что-то делаешь, и вдруг - бац, полиция идет", - вспоминает перед камерой Шмидт. Но прежде, чем полиция выйдет на его след, пройдет больше года.
Немецкий режиссер Ева Мюллер (Eva Müller) сопровождала подростка Шмидта несколько лет. Ее команда кропотливо и до мелочей, вплоть до постельного белья, воссоздала его детскую комнату на территории одного из складов. Детская комната должна была соответствовать оригиналу. Здесь герой фильма воспроизводил сцены перед камерами, показывал, как проходили сделки, и раскладывал маленькие розовые таблетки, которые он называл "конфетками", по пакетикам.
Режиссер Ева Мюллер вела интенсивные разговоры со Шмидтом, взяла интервью у его тогдашнего адвоката по уголовным делам, директора тюрьмы в Лейпциге (JVA Leipzig), прокурора и психолога. "Я полагаю, что нам удалось с помощью этого захватывающего и информативного фильма показать, как совершалось преступление, которое очень трудно визуализировать, то есть показать таким, каким оно было на самом деле", - пояснила в интервью DW Ева Мюллер.
"Это фильм о том, как молодой человек, который никогда раньше не имел дело с криминальной деятельностью, становится преступником в своей детской комнате перед монитором компьютера. В это было очень трудно поверить, но фильм рассказывает именно о том, как и почему такое стало возможным", - подчеркивает режиссер.
По сообщениям СМИ, за более чем год Максимилиан Шмидт продал более 900 килограммов гашиша, кокаина, экстази, ЛСД и рецептурных таблеток на сумму около четырех миллионов евро. Он отправлял наркотики по всему миру, а ничего не подозревающие почтальоны оказывались в роли курьеров и пособников преступника.
Бизнес был очень профессиональный, дела у него шли хорошо. Оплата производилась заранее, заказы обрабатывались и отправлялись по адресам, "разница была лишь в том, что речь шла не об обуви, а о наркотиках", - говорит перед камерой Шмидт. "Это был своего рода "Amazon" почти для всех сортов наркотиков", - замечает в фильме его тогдашний адвокат по уголовным делам Штефан Костабель (Stefan Costabel).
У Шмидта даже были отзывы покупателей, один из которых он зачитывает в фильме: "Супер-класс, у меня сразу выпало два зуба, эта штука действительно вызывает состояние настоящего кайфа". Затем он с ухмылкой от себя добавляет: "Покупатель, по всей видимости, был очень доволен".
В одной из сцен режиссер Ева Мюллер спрашивает Максимилиана за кадром, были ли у него угрызения совести? С его лица не сходит улыбка. По словам Максимилиана, его это никогда не беспокоило: если люди не будут покупать у него, они купят свои наркотики в другом месте. Судя по всему, покупатели выходили на онлайн-магазин Шмидта через поисковую машину Google. "Психолог, представивший суду экспертное заключение, сказал о Максимилиане Шмидте, что он не проявил ни раскаяния, ни вины, вместо этого его переполняло чувство гордости", - вспоминает режиссер Ева Мюллер.
"Максимилиан Шмидт был весьма рад рассказать свою историю перед камерами, иначе он, вероятно, не согласился бы участвовать в съемках фильма", - подчеркивает Ева Мюллер.
В 2015 году полиция арестовала тогда 20-летнего молодого человека в квартире семьи Шмидтов в Лейпциге. Раскрыли Максимилиана случайно: курьер по какой-то причине оставил бандероль с наркотиками в общей прихожей. Любопытные соседи открыли посылку и вызвали полицию. За автоматическим пунктом отправки бандеролей было установлено наблюдение и сделаны десятки видео и фотосъемок молодого человека, который им пользовался. Затем был установлен и адрес проживания преступника, по нему и была отправлена группа захвата.
Полицейские из немецкого спецназа были немало удивлены, когда обнаружили... в детской комнате безоружного молодого человека в перчатках, который как раз упаковывал очередную бандероль. Всего на месте было изъято 320 килограммов наркотиков на сумму в несколько миллионов евро.
Максимилиан Шмидт был приговорен к семи годам заключения в тюрьме для подростков и молодых людей. Спустя четыре года, в 2019 году, он был условно-досрочно освобожден. Бывший наркобарон из детской комнаты должен выплатить государству три миллиона евро.
Директор тюрьмы Лейпцига Рольф Якоб (Rolf Jakob) высказывает в конце фильма сомнения в том, встанет ли Максимилиан Шмидт снова на преступную тропу и даже произносит, по его собственному признанию, вполне спекулятивную фразу: "Нуждается ли он в этом?". Директор тюрьмы имел в виду, что Максимилиан скорее всего уже заработал достаточно денег на будущее, которые он, возможно, где-то надежно спрятал.
Документальный фильм заканчивается информацией о том, что в конце июля 2021 года издательская группа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщила о новом расследовании в отношении Максимилиана Шмидта. На этот раз он подозревается в попытке открыть онлайн-магазин наркотиков не в одиночку, а с несколькими сообщниками. Начато новое расследование.
Документальная лента о молодом наркобароне "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" вызвала живой интерес у широкой зрительской аудитории. Уже через несколько дней фильм занял шестую позицию в топ-10 самых популярных фильмов Netflix в Германии.
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