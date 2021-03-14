 Наркобарон из детской комнаты снялся в документальном фильме | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.08.2021

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Культура и стиль жизни

Наркобарон из детской комнаты снялся в документальном фильме

Максимилиан Шмидт торговал наркотиками через интернет прямо из детской комнаты и в особо крупных размерах. Сейчас рассказал свою историю в документальном фильме на Netflix.

Наркобарон Максимилиан Шмидт

Бывший наркобарон Максимилиан Шмидт снялся в документальном фильме о самом себе

Подросткам, занимающимся нелегальным бизнесом в интернете, посвящен популярный сериал компании Netflix "Как продавать наркотики онлайн (быстро)" - "How to sell drugs online (fast)", третий сезон которого вышел на прошлой неделе в конце июля. Создателей отмеченного наградами кинопроекта вдохновила реальная история: случай с молодым немцем из Лейпцига по имени Максимилиан Шмидт (Maximilian Schmidt), который успешно торговал наркотиками прямо из родительского дома - своей детской комнаты, пока полиция не вышла на его след.

Документальный фильм о молодом наркобароне

В дополнение к сериалу с этой недели Netflix также показывает документальный фильм "Shiny_Flakes: Молодой наркобарон" ("Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord"), рассказывающий о реальных фактах, на основе которых и был создан сериал о взлете и падении Максимилиана Шмидта. 

В полуторачасовом фильме на немецком языке (с английскими, французскими, турецкими и русскими субтитрами) Максимилиан сам рассказывается о том, как он, будучи подростком, в 2013 году наладил крупномасштабную онлайн-торговлю наркотиками под названием "Блестящие хлопья". В самом начале он "испытывал уважение к самому себе, все происходило, как в кино, ты что-то делаешь, и вдруг - бац, полиция идет", - вспоминает перед камерой Шмидт. Но прежде, чем полиция выйдет на его след, пройдет больше года.

"В это было очень трудно поверить"

Немецкий режиссер Ева Мюллер (Eva Müller) сопровождала подростка Шмидта несколько лет. Ее команда кропотливо и до мелочей, вплоть до постельного белья, воссоздала его детскую комнату на территории одного из складов. Детская комната должна была соответствовать оригиналу. Здесь герой фильма воспроизводил сцены перед камерами, показывал, как проходили сделки, и раскладывал маленькие розовые таблетки, которые он называл "конфетками", по пакетикам.

Режиссер Ева Мюллер вела интенсивные разговоры со Шмидтом, взяла интервью у его тогдашнего адвоката по уголовным делам, директора тюрьмы в Лейпциге (JVA Leipzig), прокурора и психолога. "Я полагаю, что нам удалось с помощью этого захватывающего и информативного фильма показать, как совершалось преступление, которое очень трудно визуализировать, то есть показать таким, каким оно было на самом деле", - пояснила в интервью DW Ева Мюллер.

"Это фильм о том, как молодой человек, который никогда раньше не имел дело с криминальной деятельностью, становится преступником в своей детской комнате перед монитором компьютера. В это было очень трудно поверить, но фильм рассказывает именно о том, как и почему такое стало возможным", - подчеркивает режиссер.

По сообщениям СМИ, за более чем год Максимилиан Шмидт продал более 900 килограммов гашиша, кокаина, экстази, ЛСД и рецептурных таблеток на сумму около четырех миллионов евро. Он отправлял наркотики по всему миру, а ничего не подозревающие почтальоны оказывались в роли курьеров и пособников преступника.

Бизнес был очень профессиональный, дела у него шли хорошо. Оплата производилась заранее, заказы обрабатывались и отправлялись по адресам, "разница была лишь в том, что речь шла не об обуви, а о наркотиках", - говорит перед камерой Шмидт. "Это был своего рода "Amazon" почти для всех сортов наркотиков", - замечает в фильме его тогдашний адвокат по уголовным делам Штефан Костабель (Stefan Costabel).

Без угрызения совести

У Шмидта даже были отзывы покупателей, один из которых он зачитывает в фильме: "Супер-класс, у меня сразу выпало два зуба, эта штука действительно вызывает состояние настоящего кайфа". Затем он с ухмылкой от себя добавляет: "Покупатель, по всей видимости, был очень доволен".

В одной из сцен режиссер Ева Мюллер спрашивает Максимилиана за кадром, были ли у него угрызения совести? С его лица не сходит улыбка. По словам Максимилиана, его это никогда не беспокоило: если люди не будут покупать у него, они купят свои наркотики в другом месте. Судя по всему, покупатели выходили на онлайн-магазин Шмидта через поисковую машину Google. "Психолог, представивший суду экспертное заключение, сказал о Максимилиане Шмидте, что он не проявил ни раскаяния, ни вины, вместо этого его переполняло чувство гордости", - вспоминает режиссер Ева Мюллер. 

Максимилиана Шмидта в наручниках выводят из зала суда

Максимилиана Шмидта в наручниках выводят из зала суда

"Максимилиан Шмидт был весьма рад рассказать свою историю перед камерами, иначе он, вероятно, не согласился бы участвовать в съемках фильма", - подчеркивает Ева Мюллер.

В 2015 году полиция арестовала тогда 20-летнего молодого человека в квартире семьи Шмидтов в Лейпциге. Раскрыли Максимилиана случайно: курьер по какой-то причине оставил бандероль с наркотиками в общей прихожей. Любопытные соседи открыли посылку и вызвали полицию. За автоматическим пунктом отправки бандеролей было установлено наблюдение и сделаны десятки видео и фотосъемок молодого человека, который им пользовался. Затем был установлен и адрес проживания преступника, по нему и была отправлена группа захвата.

Полицейские из немецкого спецназа были немало удивлены, когда обнаружили... в детской комнате безоружного молодого человека в перчатках, который как раз упаковывал очередную бандероль. Всего на месте было изъято 320 килограммов наркотиков на сумму в несколько миллионов евро.

Максимилиан Шмидт был приговорен к семи годам заключения в тюрьме для подростков и молодых людей. Спустя четыре года, в 2019 году, он был условно-досрочно освобожден. Бывший наркобарон из детской комнаты должен выплатить государству три миллиона евро. 

Фрагмент игрового сериала Netflix Как продавать наркотики онлайн (быстро)

Фрагмент игрового сериала Netflix "Как продавать наркотики онлайн (быстро)"

Директор тюрьмы Лейпцига Рольф Якоб (Rolf Jakob) высказывает в конце фильма сомнения в том, встанет ли Максимилиан Шмидт снова на преступную тропу и даже произносит, по его собственному признанию, вполне спекулятивную фразу: "Нуждается ли он в этом?". Директор тюрьмы имел в виду, что Максимилиан скорее всего уже заработал достаточно денег на будущее, которые он, возможно, где-то надежно спрятал.

За старое?

Документальный фильм заканчивается информацией о том, что в конце июля 2021 года издательская группа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщила о новом расследовании в отношении Максимилиана Шмидта. На этот раз он подозревается в попытке открыть онлайн-магазин наркотиков не в одиночку, а с несколькими сообщниками. Начато новое расследование.

Документальная лента о молодом наркобароне "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" вызвала живой интерес у широкой зрительской аудитории. Уже через несколько дней фильм занял шестую позицию в топ-10 самых популярных фильмов Netflix в Германии.

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