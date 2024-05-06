Наряды на открытии "Евровидения-2024", которые точно запомнятсяМакраме, tres chic и ключи для восстановленных школ в Украине - что показали на открытии конкурса участники "Евровидения" в Мальмё. На этом снимке - Bambie Thug из Ирландии.Фото: Jessica Gow/dpa/picture allianceИспанияМария Бас из испанского дуэта Nebulossa начала музыкальную карьеру, когда ей исполнилось 50 лет. И вот теперь она на "Евровидении" с песней, которая с испанского переводится как… "потаскушка".Фото: Alma Bengtsson/EBU Сан-МариноАльтернативная испанская металл-группа Megara в Мальмё выступает от Сан-Марино. На "Евровидении" всегда есть место альтернативе.Фото: Alma Bengtsson/EBU НидерландыКомпозицию "Europapa" певца из Нидерландов Йоста Кляйна некоторые уже назвали альтернативным гимном Европы.Фото: Andreas Brenner/DWГерманияНемец ISAAK сказал DW, что во время "Евровидения" хотел бы дать небольшой концерт на одной из улиц Мальмё. Наряд в самый раз для уличного музыканта?Фото: Andreas Brenner/DWЛитваНа "Евровидении" в Мальмё приняты особые меры безопасности. С такими танцорами Сильвестру Белту из Литвы, похоже, некого и нечего бояться.Фото: Andreas Brenner/DWУкраинаКлючи у участниц украинского дуэта Alyona Alyonа & Jerry Heil - символ кампании по восстановлению школ, разрушенных на их родине во время войны.Фото: Alma Bengtsson/EBU ХорватияХорват Baby Lasagna - фаворит букмекеров на "Евровидении-2024". Макраме в качестве головного убора - новый тренд конкурса?Фото: Alma Bengtsson/EBU ГрузияНуца Бузаладзе от Грузии в качестве головного убора все-таки предпочитает классику. Интересно, как будет tres chic по-грузински.Фото: Andreas Brenner/DWАвстралияНу глаз не оторвать от Захарии и Майкла из австралийского дуэта Electric Fields.Фото: Andreas Brenner/DWГрецияМарина Сатти на ковровой дорожке церемонии открытия "Евровидения" зажгла с танцорами.Фото: Alma Bengtsson/EBU 10 фото1 | 1010 фотоКультураЕвропаАндрей Бреннер06.05.20246 мая 2024 г.https://p.dw.com/p/4fXhVРекламаЧитайте также: • Конкурс "Евровидение-2024" открылся в шведском Мальмё • "Евровидение-2024": скандалы, фавориты и новые правила • Что в немецкой песне смутило устроителей "Евровидения"