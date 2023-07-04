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Напавшего на школьниц приговорили в ФРГ к пожизненному

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Окружной суд Ульма признал 27-летнего мужчину, напавшего на двух школьниц в Баден-Вюртемберге, виновным в особо тяжком преступлении.

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Нападавший на суде в Ульме
Нападавший на суде в Ульме (Stefan Puchner/dpa/picture alliance)Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Выходец из Эритреи, напавший на двух школьниц, которым на момент атаки было 14 и 13 лет, в Иллеркирхберге в земле Баден-Вюртемберг, приговорен к пожизненному заключению. Окружной суд Ульма во вторник, 4 июля, признал 27-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении. Это практически сводит на нет возможность его досрочного освобождения из тюрьмы после 15 лет отбытия наказания, уточняет агентство dpa.

В ходе атаки 14-летняя девочка погибла, ее 13-летняя подруга получила тяжелые ранения

Нападение произошло в декабре 2022 года, когда дети шли в школу, 14-летняя девочка погибла, ее 13-летней подруге удалось спастись, она получила серьезные ранения. Приговор вынесен по статьям об убийстве и покушении на убийство с нанесением опасных телесных повреждений.

По версии обвинения, в день совершения преступления вооруженный ножом проситель убежища хотел силой заставить местную администрацию предоставить ему проездные документы для заключения брака в Эфиопии. Согласно обвинительному заключению, две девочки проходили мимо дома мужчины в тот самый момент, когда он вышел на улицу с ножом.

Предположив, что школьницы увидели нож, мужчина спонтанно решил убить их, посчитали следователи. Таким образом он хотел помешать подругам вызвать полицию и тем самым сорвать его план, отмечает dpa. Кроме того, по мнению суда, мужчина считал, что ношение ножа вне дома является уголовным преступлением.

Соискатель убежища винил местные власти в том, что они не снабдили его проездным документом для путешествия в Африку, где он надеялся познакомиться с будущей женой.

Вопрос о депортации решается

По данным прокуратуры, пока неясно, будет ли преступник депортирован на родину для отбытия тюремного срока там. Сначала приговор должен вступить в законную силу, после этого мужчина будет помещен в тюрьму в Германии. По словам адвокатов, сам выходец из Эритреи - не против депортации.

Совершенное в декабре 2022 года преступление вызвало в Германии широкий резонанс.

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