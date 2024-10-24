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Напавшего на главу Мурманской области приговорили к 13 годам

Даниил Сотников
24 октября 2024 г.

42-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство после нападения с ножом на главу Мурманской области.

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Судейский молоток
Напавшего на главу Мурманской области приговорили к 13 годамФото: picture-alliance/dpa/C. Klose

Апатитский городской суд Мурманской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова, который в апреле этого года ударил ножом в живот губернатора Александра Чибиса. Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 24 октября.

Присяжные признали 42-летнего Быданова виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 2 статьи 105 УК). Обвинения запрашивало для него 14,5 года колонии строгого режима.

Адвокат Быданова назвал срок наказания "слишком большим" и не соответствующим срокам по аналогичным делам. "Пока не знаем, будем ли обжаловать. Связано, видимо, с личностью потерпевшего", - сообщил адвокат.

Нападение на губернатора

Быданов напал на Чибиса 4 апреля 2024 года - после встречи губернатора с жителями города у ДК "Строитель". Чиновник был ранен в живот, его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Быданов был задержан на месте, а при задержании получил ранение - росгвардеец выстрелил ему в ногу.

По версии Следственного комитета, Быданов на допросе заявил, что напал потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком. В суде мужчина признал вину и назвал свои действия "неадекватными и необъяснимыми". Источник газеты "Коммерсант" утверждал, что на допросе Быданов рассказал о "голосах в голове".

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