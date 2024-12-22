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Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге

22 декабря 2024 г.

На рождественском базаре в Магдебурге черный BMW вечером 20 декабря на большой скорости въехал в толпу гуляющих. Погибли пять человек, в том числе ребенок, более 200 ранены. Досье DW.

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Пустой рождественский базар в Магдебурге утром 21 декабря
Рождественский базар в Магдебурге утром 21 декабря Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

В результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб аль-Абдулмохсен - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест. Следователи не видят признаков теракта на почве исламизма. Подробнее о расследовании трагедии - в досье DW.

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Контекст

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