Нападающий и тренер "Баварии" получили награды Globe Soccer Awards

Нападающий мюнхенского клуба "Бавария" Роберт Левандовски и главный тренер команды Ханс-Дитер (Ханси) Флик (Hans-Dieter Flick) стали обладателями наград Globe Soccer Awards как лучший игрок и тренер 2020 года. Об этом сообщается в воскресенье, 27 декабря, на станице премии в соцсети Twitter. Церемония награждения проходила в Дубае.

Ранее, 17 декабря, Левандовски был также признан игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Успехи Роберта Левандовски в 2020 году

В прошлом сезоне Роберт Левандовски провел за "Баварию" в общей сложности 47 матчей, забив при этом 55 голов. 34 из них - в чемпионате Германии.

В нынешнем году футболист выиграл с "Баварией" чемпионат Германии, кубок страны, а также Суперкубок ФРГ, а также Лигу чемпионов УЕФА и Суперкубок УЕФА. В первой бундеслиге он стал лучшим бомбардиром уже в третий раз подряд, а в Кубке ФРГ (6 голов) - в четвертый. В Лиге чемпионов УЕФА Левандовски также стал самым успешным бомбардиром, забив 15 мячей.

На награду Globe Soccer Awards, кроме него, претендовали также нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Последний получил в итоге награду Globe Soccer Awards как "лучший игрок века" (с 2001 по 2020 годы).

В шорт-лист претендентов на приз Globe Soccer Awards в номинации "лучший тренер года", кроме Ханси Флика, попали также наставник клуба "Атланта" Джанпьеро Гасперини и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (Jürgen Klopp).

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