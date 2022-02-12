 Найзе завоевала для ФРГ историческое золото Олимпиады в скелетоне у женщин | Новости из Германии о Германии | DW | 12.02.2022

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Германия

Найзе завоевала для ФРГ историческое золото Олимпиады в скелетоне у женщин

Ханна Найзе завоевала первое в истории Германии золото Олимпиады в скелетоне у женщин, показав результат 4.07,62. На втором и третьем местах спортсменки из Австралии и Нидерландов.

Ханна Найзе

Ханна Найзе

Спортсменка Ханна Найзе (Hannah Neise) завоевала для Германии историческое золото Олимпиады в скелетоне у женщин. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщило агентство AP.

По его данным, победа стала сенсацией - у 21-летней атлетки нет наград с чемпионатов Европы и мира. В 2016 году она, однако, удостоилась серебра на зимних юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере.

Результат Найзе в КНР составил 4.07,62. На втором месте  - Жаклин Нарракотт (4.08,24) из Австралии, бронзу получила Кимберли Бос (4.08,46) из Нидерландов.

"Невероятное чувство"

"Это -  потрясающе. Думаю, что потребуется какое-то время, чтобы осознать это. Просто невероятное чувство", - прокомментировала Найзе свою победу.

Лучшей среди россиянок стала Юлия Канакина. Она показала 11-й результат. Алина Тарарыченкова - 15-я, Елена Никитина - 16-я.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На момент публикации первую строчку в неофициальном зачете занимает Германия. На втором месте - Норвегия. США - на третьей позиции, команда Олимпийского комитета России - восьмая.

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