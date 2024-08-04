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Наездница Бредов-Верндль принесла ФРГ пятое золото Олимпиады

Кирилл Шестаков
4 августа 2024 г.

Заезд Фон Бредов-Верндль и ее лошади под песню Эдит Пиаф получил высшую оценку судей. Благодаря этому золоту Германия поднялась на 10 место в общем зачете.

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Джессика фон Бредов-Верндль
Джессика фон Бредов-ВерндльФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Наездница из Германии Джессика фон Бредов-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl) в воскресенье, 4 августа, завоевала золотую медаль в личной выездке на Олимпийских играх в Париже. Заезд Фон Бредов-Верндль и ее лошади под песню Эдит Пиаф "Non, je ne regrette rien" получил оценку 90,093.

Это пятая золотая медаль у сборной Германии на Олимпиаде-2024 и вторая золотая олимпийская медаль у фон Бредов-Верндль.

"Серебро" в личной выездке досталось также немецкой спортсменке Изабель Верт - восьмикратной олимпийской чемпионке. Третье место заняла представительница Великобритании Шарлотта Фрай. Благодаря золоту фон Бредов-Верндль Германия поднялась с 11 на 10 место в общем зачете, опередив Канаду с четырьмя золотыми медалями.

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