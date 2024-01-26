Надеждин не будет сдавать в ЦИК собранные за рубежом подписи

У Бориса Надеждина уже имеется достаточно подписей, собранных в России, поэтому в ЦИК будут переданы только они, сообщил он "Независимой газете".

Независимый претендент на пост президента России Борис Надеждин сообщил, что не будет сдавать собранные за рубежом подписи в поддержку своего выдвижения. "Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны", - заявил он "Независимой газете" в пятницу, 26 января.

По его словам, собираемые за границей подписи ничего не стоят его избирательному штабу, поскольку не надо платить их сборщикам. "Можно устроить акцию и собрать вообще миллионы, чтобы посчитать, сколько там россиян", - добавил он.

Собрано около 200 тысяч подписей

Ранее пресс-секретарь штаба Надеждина Иван Петров указал, что "заграничный сбор изначально рассматривался как резервный". Поддержка Надеждина "дала нам уверенность, что у нас при любом раскладе все получится", - отметил он в интервью "Агентству".

Судя по данным на сайте кандидата , отметка в 100 000 подписей была достигнута 23 января, а днем 26 января этот показатель составил около 200 тысяч. Надеждин призвал сторонников "не расслабляться", чтобы сдать в Центризбирком достаточное количество "идеальных" подписей. Выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта.

Независимый претендент на пост президента РФ

Борис Надеждин - независимый, антивоенный претендент на выборах президента РФ - в последние недели проводит широкомасштабную кампанию по сбору подписей избирателей для выдвижения своей кандидатуры.

В интервью программе "DW Новости Шоу", вышедшей в эфир 24 января, Борис Надеждин рассказал, что не собирал подписи за свое выдвижение на оккупированных РФ территориях Украины. "На самом деле жители практически всех регионов есть в Москве. В этом смысле мы будем сдавать подписи по всем регионам Российской Федерации, кроме тех, которые, как бы это помягче сказать, недавно вошли в состав России", - сказал политик.

Поставить подписи в поддержку Надеждина ранее призвали многие деятели российской оппозиции, в том числе соратники Алексея Навального Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь, а также Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие. "Подпись за Надеждина - высказывание против бессмысленных убийств, против опупевших стариков во власти, за перемены", - написал Ходорковский, подчеркнув, что, поставив подпись, можно высказать свою антивоенную позицию. Подпись в поддержку политика также поставила Юлия Навальная, жена отбывающего срок в РФ оппозиционера.

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