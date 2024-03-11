Над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции

Спустя четыре дня после официального вступления Швеции в НАТО в Брюсселе прошла торжественная церемония приветствия нового, 32-го союзника. В понедельник, 11 марта, над штаб-квартирой альянса под звуки шведского гимна подняли национальный флаг Швеции. Среди прочих в торжествах участвовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а также шведская кронпринцесса Виктория.

Столтенберг: Стратегия Путина потерпела поражение

Столтенберг заявил об историческом дне для Североатлантического альянса. По его словам, 32 флага перед штаб-квартирой НАТО представляют страны альянса, имеющие общую цель - защиту миллиарда проживающих в них граждан, предотвращение войн и поддержание мира. Вступление Швеции делает НАТО еще сильнее и безопаснее. Теперь принцип альянса "Все за одного, один за всех" распространяется и на эту скандинавскую страну, подчеркнул политик. Он также сообщил, что Швеция уже выполняет требование НАТО, направляя на оборону более 2 процентов ВВП.

Одновременно Столтенберг указал, что присоединение к альянсу Швеции в очередной раз показывает, что дверь НАТО остается открытой. Никто не может ее закрыть, добавил он, говоря о попытках России предотвратить вступление в НАТО Украины. Кроме того, очередное расширение Североатлантического альянса показывает, что президент РФ Владимир Путин "провалил" свою стратегию в отношении войны против Украины, уверен Столтенберг. По его словам, российская агрессия не только побудила Швецию и Финляндию вступить в альянс, но и "Украина близка к членству в НАТО, как никогда ранее".

"Когда два года назад президент Путин начал полномасштабное вторжение, он хотел меньше НАТО и больше контроля над своими соседями. Он хотел уничтожить Украину как суверенное государство, но ему это не удалось", - добавил генсек НАТО.

Кристерссон: Швеция привносит в НАТО современную и обученную армию

В свою очередь премьер-министр Швеции отметил, что королевство привносит в альянс современные и хорошо подготовленные вооруженные силы, что укрепит НАТО на суше, в воздухе и на воде. На данный момент он исключил согласие Швеции на размещение ядерного оружия США на своей территории. По словам Кристерссона, в Стокгольме понимают целесообразность всех оборонных возможностей НАТО, в том числе ядерной стратегии, но не видят необходимости размещать в мирное время ядерное оружие или постоянную базу НАТО на шведской территории.

"Ситуация с безопасностью в нашем регионе не была столь серьезной со времен Второй мировой войны, а Россия в обозримом будущем будет оставаться угрозой евроатлантической безопасности", - заявил премьер.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в 2022 году на фоне военного вторжения России в Украину. Однако если Финляндия уже является членом оборонного Североатлантического альянса, то до недавнего времени Турция и Венгрия блокировали вступление Швеции в НАТО. Анкара обвиняла Стокгольм в слишком мягкой миграционной политике и защите членов запрещенной в Турции и других странах Курдской рабочей партии (КРП). Непреклонность Турции на какое-то время даже усилилась на фоне многочисленных акций сожжения Корана в Швеции. В то же время Будапешт обвинял Швецию в "очернительстве" Венгрии на фоне шведской критики по поводу ограничений правовой системы в Венгрии.

Анкара смягчила свою позицию лишь после того, как США запустили давно откладывавшуюся поставку Турции истребителей F-16. Сопротивление Венгрии удалось преодолеть после того, как Кристерссон посетил Будапешт и согласовал расширение военного сотрудничества с Венгрией. В конце января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в альянс. В конце февраля парламент в Будапеште ратифицировал заявку Стокгольма. 7 марта Швеция официально вступила в НАТО.

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