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Над Ростовом-на-Дону сбили украинские дроны

Николай Линке
22 декабря 2024 г.

Жители Ростовской области массово сняли беспилотники в небе над регионом. По данным властей, все их сбили, пострадавших нет.

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Украинский дрон Poseidon H10 под Бахмутом в марте 2024 года
Украинский дрон Poseidon H10 под Бахмутом в марте 2024 годаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Несколько украинских дронов сбили в Ростовской области в ночь на воскресенье, 22 декабря. Видео взрывов опубликовали местные Telegram-каналы.

Telegram-канал "ЧП Ростов" пишет, что взрывы раздались на проспекте Сельмаш на востоке Ростова-на-Дону. Telegram-канал "Это Ростов новости" опубликовал несколько видео, на которых слышно приближение беспилотников и видны взрывы. "Очередная массированная атака ВСУ на Ростовскую область", - сообщается на канале. По его данным, среди прочих, атаке подвергся город Шахты.

"Украинские дроны в Ростовской области! На видео Родионово-Несветайский район (30 км к северу от Ростова). 6 беспилотников пролетели на восток с 4 до 4:20 ночи. В 5:15 дончане слышали, как 9 БПЛА пролетели в сторону Кадамовского полигона, 3 из них уничтожили", - пишет Telegram-канал "Ростов главный".

Власти: сбиты восемь дронов и ракета

"Этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. 20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", - написало Минобороны РФ.

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