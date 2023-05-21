Над Черным морем у Одессы уничтожен беспилотник РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 мая.

На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 мая (время московское).

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В ночь на 22 мая в Грайворонском городском округе на здание администрации сельского поселения села Головчино с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . По его данным, в результате инцидента загорелась крыша, пострадавших нет.

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В двух населенных пунктах Волоконовского района Белгородской области в результате обстрелов было нарушено энергоснабжение, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка", - написал он в Telegram , обвинив в обстрелах ВСУ.

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Поздно вечером 21 мая Россия совершила атаку Одесской области при помощи боевого беспилотника, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг" . Как отмечается в посте, дрон был сбит над Черным морем силами украинской ПВО. Как уточняет украинское онлайн-издание Liga.net , воздушная тревога была объявлена в Одессе и области в 21:58 по местному времени, взрыв был слышен в городе спустя примерно две минуты.

Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>

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