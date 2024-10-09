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Над Брянской и Ростовской областями сбиты десятки БПЛА

Жан Рофе
9 октября 2024 г.

Губернаторы Брянской и Ростовской областей сообщили об уничтожении более 20 беспилотников в течение ночи. В Краснодарском крае при атаке БПЛА поврежден жилой дом и газовая труба.

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Украинский беспилотник (фото из архива)
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью 12 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в ночь на среду, 9 сентября, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Какие районы области подверглись атаке БПЛА, губернатор не уточнил. "Экстренные и оперативные службы работают на местах", - написал Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Об отражении "массированной воздушной атаки" также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, сбито десять беспилотников, один из них - близ Новошахтинска, остальные - на юго-западе региона.

Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В краснодарском селе зафиксировано падение обломков дрона

Атаке беспилотников ночью подвергся и Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское из-за падения обломков украинского БПЛА выбило стекла частного дома, также была повреждена газовая труба. В результате атаки никто не пострадал, газ был перекрыт.

Между тем на территории Белгородской области объявлена угроза ракетного удара, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, призвав жителей спуститься в укрытия.

 

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