На пропалестинской акции в Берлине показали нацистский жест

Участники пропалестинской акции в Берлине бросали в полицейских камни и бутылки, десять правоохранителей ранены. Задержаны более 20 человек.

Около тысячи человек вышли на марш протеста в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг вечером в субботу, 17 августа. Официально акция была заявлена как выступление в защиту прав палестинцев. Однако вместо этого собравшиеся начали нападать на полицейских, открыто выражать свою поддержку движению ХАМАС, признанному в Германии террористическим, а также продемонстрировали нацистское приветствие.

Как сообщила полиция Берлина, участники пропалестинского шествия бросали камни, бутылки и яйца в дежуривших на акции полицейских и в участников проходившей там же контрдемонстрации. По меньшей мере десять представителей правоохранительных органов получили ранения. Были задержаны свыше 20 человек и возбуждено несколько уголовных дел по фактам нанесения опасных телесных повреждений, разжигания ненависти и особо серьезных нарушений общественного порядка.

На видео с акции, распространяющихся в соцсетях, участники скандируют "ХАМАС" и "Fuck You, Israel". Как минимум один из них подходит к полицейским и показывает им нацистское приветствие. Как пишет немецкий новостной портал n-tv, собравшиеся также кричали "Fuck you, Germany" и "чертов еврей" ("Scheiß Jude").

Атака ХАМАС на Израиль и пропалестинские акции в Берлине

Пропалестинские акции в Берлине участились после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала ответной операции ЦАХАЛ против боевиков в секторе Газа. Многие подобные демонстрации перерастали в беспорядки.

В день атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой боевики убили более 1000 мирных жителей, в Берлине группы людей собирались на стихийные митинги в поддержку действий террористов. Люди праздновали атаку и раздавали сладости на улицах Нойкёльна, где проживает много мигрантов из арабских стран.

В результате ответных боевых действий израильской армии против ХАМАС, предпринятых после нападения 7 октября, в секторе Газа, по данным подконтрольным боевикам ведомств, погибли около 40 000 человек.