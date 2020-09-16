Националист Тесак найден мертвым в камере СИЗО

Идеолог неформального движения "Реструкт" националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак найден мертвым в своей камере в СИЗО Челябинской области. Эту информацию в среду, 16 сентября, подтвердила "Интерфаксу" пресс-служба регионального Главного управления ФСИН.

"В среду утром в одной из камер СИЗО ГУФСИН Челябинской области обнаружен без признаков жизни осужденный 1984 года рождения. Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть к жизни не удалось", - сказал собеседник агентства.

По данным источников ряда российских СМИ, Марцинкевич мог покончить с собой. Официально эта информация пока не подтверждена.

Дело Тесака

В декабре 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Марцинкевич с сообщниками под предлогом осуществления социально значимых проектов по противодействию обороту наркотиков и борьбе с педофилией совершал в Москве нападения на граждан. Атаковавшие использовали в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Еще двое лидеров движения "Реструкт" - Евдоким Князев и Михаил Шаланкевич были приговорены к восьми и шести годам колонии. Наименьший срок - два года 11 месяцев - получила Елизавета Симонова по прозвищу Лютая. На момент совершения нападений она была несовершеннолетней.

Кроме того, суд предписал участникам движения выплатить различные денежные компенсации за нанесение материального и морального вреда потерпевшим.

29 декабря 2018 года речь шла о повторном рассмотрении дела Марцинкевича. В 2017 году Бабушкинский суд Москвы уже приговаривал националиста к 10 годам колонии за возбуждение ненависти и вражды, разбой и хулиганство. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

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