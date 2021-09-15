В Гааге начался первый суд по военным преступлениям в Косово

В Гааге в среду, 15 сентября, начался первый судебный процесс в рамках Специального трибунала для расследования военных преступлений, совершенных в 1998-99 годах во время войны за независимость Косово. Обвиняемый, один из бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) Салих Мустафа, заявил на суде, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинений, и назвал обвинителей гестаповцами, сообщает агентство AFP.

Салиху Мустафе вменяют в вину убийство, пытки, жестокое обращение, а также произвольное задержание по меньшей мере шести человек во время войны в Косово. Он был арестован более чем через 20 лет после событий, в которых его обвиняют. С осени 2020 года Мустафу содержат в следственном изоляторе в Гааге.

Бывший командир АОК - первый, кто предстал перед спецтрибуналом по Косово в Гааге. Прокурор Джек Смит назвал этот процесс "важной вехой". Всего по делу о военных преступлениях в Косово проходят обвиняемыми девять человек, в том числе экс-президент республики Хашим Тачи. Во время вооруженного конфликта, приведшего в итоге к отделению Косово от Сербии, были убиты около 13 тысяч человек.

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