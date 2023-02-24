Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

По всему миру проходят антивоенные акции в годовщину начала вторжения в Украину. Китай представил "Мирный план по Украине". Новые санкции против РФ. Первые танки Leopard прибыли в Украину.

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинув пятницу, 24 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Резолюция ООН в годовщину российского вторжения в Украину

В годовщину российского вторжения в Украину более 140 стран - членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации. Против выступили Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

В НАТО заявили о "решительной поддержке" Украины, подчеркнув, что усилия России в войне против этой страны "терпят неудачу". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, также обнародованном по случаю годовщины с начала полномасштабного вторжения РФ. Страны G7 в своей резолюции пообещали и дальше оказывать Киеву военную и экономическую помощь, а также заявили о решимости привлечь Путина к ответственности.

Антивоенные акции по всему миру, в том числе в России

В годовщину российского вторжения во многих городах по всему миру прошли антивоенные акции. Люди вышли на улицы в Казахстане, Турции, Латвии, Великобритании, Германии, Чехии, Австралии, Польши, Беларуси и множестве других стран.

Во многих российских городах появились стихийные антивоенные мемориалы, а полиция задерживала людей, выступающих против войны и выходящих в одиночные пикеты. По всей стране задержали десятки человек.

Китай обнародовал свой план мирного урегулирования войны

МИД Китая опубликовал текст "мирного плана" Пекина с предложениями по урегулированию войны в Украине. Документ состоит из 12 пунктов, среди которых - "уважение суверенитета всех стран", "отказ от менталитета холодной войны", "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога" Москвы и Киева, а также - "прекращение односторонних санкций".

При этом слово "война" в документе не упоминается - в английской версии авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис". Кроме того, в тексте документа не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий Россией и не подвергаются критике никакие действия РФ - Пекин лишь указывает, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены".

Реакция на предложения Китая

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал сам факт предложений, но не прокомментировал их сути. Советник его офиса Михаил Подоляк написал, что план, в котором есть только прекращения огня и нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, - "это не про мир, а про замораживание войны".

Китай уже встал на сторону России в ее войне с Украиной, и его "мирную инициативу" нужно рассматривать как принципы, представленные в этом свете, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, применительно к представленной инициативе следует говорить не о "мирном плане для Украины", а о "принципах", на которых базируется подход Пекина.

"Совет Безопасности не должен впасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над незаконно захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН по Украине.

Одновременные призывы к Украине и России прекратить боевые действия он назвал "ложным уравниванием". "В этой войне есть агрессор, а есть жертва. Россия воюет ради завоевания, Украина - за свободу. Россия прекратит воевать - войны больше не будет. Украина прекратит воевать - не будет Украины", - заключил Блинкен.

Великобритания предложила круговой обмен истребителями для поставок Украине

Великобритания предложила странам Центральной и Восточной Европы провести круговой обмен военными самолетами с целью оказания помощи Украине. Эти страны получат самолеты западного производства, если отдадут Киеву имеющиеся у них на вооружении МиГ-29 или Су-24, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес радиостанции Times Radio. "Если кто-то из них хочет пожертвовать (самолеты Украине. - Ред.), то мы готовы использовать наши самолеты, чтобы восполнить возникшие у них пробелы и гарантировать безопасность", - сказал он. По словам министра, пилоты в странах НАТО умеют управлять самолетами западного производства, а украинцы - пока нет.

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине объемом в 2 млрд долларов. В него войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня Himars, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, несколько типов дронов, в том числе - модернизированный дрон-камикадзе Switchblade 600, оружие для борьбы с российскими беспилотниками, оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийские боеприпасы, а также оборудование для разминирования местности. Впервые Пентагон не назвал никаких подробностей о количестве боеприпасов любого типа, которые получит Украина.

Всемирный банк объявил, что безвозмездно выделяет Украине дополнительно 2,5 миллиарда долларов для поддержки бюджета страны и поддержания основных услуг.

Новые санкции против России

США объявили о новых санкциях против России, а также о штрафных мерах в отношении лиц и компаний в третьих странах, направленных на снижение способности Москвы уклоняться от уже действующих ограничений. Новые санкции, которые нацелены на банки, горнодобывающую и оборонную промышленность, затронут "более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают войну России", - говорится в заявлении Белого дома.

В России под санкции подпадут более десяти "финансовых учреждений вместе с партнерами, а также российские официальные лица и органы, нелегитимно действующие на территории Украины". Министерство торговли США введет экспортный контроль в отношении около 90 российских компаний и компаний из третьих стран, в том числе в Китае "за участие в уклонении от санкций и поддержке оборонного сектора России". Президент США Джо Байден ввел пошлину в 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России, ее начнут взимать с 10 марта.

О новых санкциях против России также объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия. Великобритания также расширила санкции в отношении России. Они затронули еще 92 физических и юридических лиц. Ограничительные меры введены, в частности, против граждан РФ, связанных, по мнению Лондона, с "Росатомом" и "Газпромом".

Польша передала Украине 4 танка Leopard

Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий на фоне первых переданных Киеву танков Leopard Фото: Ukrainian Governmental Press Service/REUTERS

Польша отправила в Украину первые танки Leopard, сообщил в Варшаве польский министр обороны Мариуш Блащак. Важную роль в этом играет сотрудничество Польши с Германией, добавил он. По словам министра, в настоящее время польские, канадские и норвежские инструкторы обучают украинских военных управлению этими немецкими танками в учебном центре Свентошув. Польша и Германия планируют передать Украине по 14 танков Leopard 2. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что речь идет о 4 танках.

Украинских военных в Польше учат управлять танками Leopard-2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Кроме того, Стокгольм объявил о намерении поставить Украине танки Leopard 2 и системы ПВО. "Поддерживая Украину, Швеция присоединяется к "семейству Леопардов" шведскими танками Leopard 2. Сегодняшний военный пакет также включает в себя дополнительные компоненты противовоздушной обороны. Мы продолжим помогать Украине выиграть войну", - говорится в сообщении правительства Швеции в Twitter.

Министр обороны Пол Йонсон уточнил, что речь идет о "примерно" 10 танках. По его словам, Швеция использует модель Leopard 2 A5. Поскольку эта модель аналогична той, что используется в Германии, Швеция может отправить танки в составе координируемой немцами группы, добавил Йонсон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) объявил, что Германия поставит Украине еще четыре танка Leopard 2 A6 из запасов бундесвера, увеличив их общее число до 18.

А Канада пообещала поставить Украине дополнительно к объявленным ранее еще два танка Leopard 2.

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