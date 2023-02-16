Начало наступления России и другие события 358-го дня войны

На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 16 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 16 февраля Россия нанесла ракетный удар по территории Украины, выпустив 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59, но несколько ракет Х-22 достигли своих целей. Они поразили объекты критической инфраструктуры на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", - добавил он.

Куда бегут херсонцы от российских обстрелов To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По данным украинских властей, в Павлограде в результате ракетного удара погибла 79-летняя женщина, еще восемь человек были ранены. Были повреждены 50 жилых домов и одно предприятие. В Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Кременчугу и Кропивницкому в Полтавской и Кировоградской областях.

На территории Молдовы в четвертый раз находят российскую ракету

После обстрела на территории Молдовы в четвертый раз с начала войны нашли обломки ракеты. Ее фрагменты были обнаружены в районе города Бричаны, расположенного недалеко от границы с Украиной, сообщило министерство внутренних дел Молдовы. Их падение стало следствием авиаударов России по Украине, подчеркнули в ведомстве.

"Это четвертый случай, когда обломки ракет от ударов по Украине попадают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, компетентные учреждения в установленном порядке предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан", - заявили в МВД.

Зеленский: Российское наступление началось

Весеннее наступление российской армии в Украине уже началось, заявил в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский. "Российские атаки уже ведутся на нескольких направлениях", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ будут сдерживать атаки до тех пор, пока сами не перейдут в контрнаступление, но для этого Украине необходимо больше западного вооружения. "Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - сказал президент.

Украинских военных в Польше учат управлять танками Leopard-2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 101 на 101

Киев и Москва провели очередной обмен военнопленными. В Украину вернулись 100 солдат и одно гражданское лицо. Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, среди освобожденных - бойцы Национальной гвардии, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 бойцов с "Азовстали".

По данным Минобороны РФ, в Россию возвращаются 101 российский военнослужащий. Их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Словакия признала Россию спонсором терроризма

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщила пресс-служба Национального собрания Словацкой Республики.

В документе депутаты осудили широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру, а также выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В резолюции осуждаются прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Кроме того, парламент Словакии поддержал усилия по созданию специального трибунала для судебного преследования преступлений агрессии РФ, против человечности и военных преступлений.

Подобные резолюции на уровне стран приняли парламенты Литвы, Латвии, Польши, Нидерландов и Эстонии. В ноябре Европарламент объявил Россию "государством - спонсором терроризма".

СМИ: Россия решила начать массово применять в Украине авиацию

Российское командование решило массово применять военную авиацию в Украине, заявил близкий к Минобороны РФ источник изданию "Важные истории". По его словам, авиацию решили больше не беречь, как раньше, когда она почти не залетала в зону действия украинской ПВО. Он также заметил, что самолеты и вертолеты российских ВКС "будут массово сбивать", но у украинских военных возникнут проблемы.

Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре сообщило, что российские войска за год войны потеряли в Украине около 130 самолетов. В распоряжении РФ сейчас находится около 1500 военных самолетов с экипажами.

Европарламент призвал передать Украине самолеты, вертолеты и ракетные комплексы

Европарламент призвал западных партнеров "серьезно рассмотреть возможность передачи Украине истребителей, вертолетов и соответствующих ракетных комплексов, а также существенно увеличить объемы поставок боеприпасов". Об этом говорится в резолюции к годовщине российского вторжения в Украину, принятой Европарламентом.

Депутаты призвали страны ЕС существенно увеличить военную помощь Киеву и ускорить ее предоставление, чтобы дать возможность Украине не только защитить себя от атак российской армии, но и восстановить полный контроль над территориями, временно оккупированными РФ. Резолюцию поддержали 444 депутата, 26 проголосовали "против", 37 - воздержались.

Украина научилась справляться с разрушением энергетической инфрастуктуры

Энергосистема Украины уже пережила самые тяжелые последствия от российских ударов, сказал в интервью Bloomberg глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Дальнейшие удары будут менее разрушительными благодаря улучшению работы систем ПВО и снижению возможностей России, добавил он.

"На данный момент мы достигли плато, дальнейшего ухудшения не происходит. Мы можем восстанавливать (инфраструктуру. - Ред.) с той же скоростью, с которой совершаются разрушения, а иногда даже быстрее", - сказал Кудрицкий. По его словам, замена поврежденных трансформаторов теперь занимает в четыре раза меньше времени, чем осенью, а Россия "в значительной степени утратила способность наносить большой урон" критической инфраструктуре Украины. По предварительной оценке, прямой ущерб энергосистеме Украины уже составляет "сотни миллионов долларов", а экономический - "миллиарды" долларов.

В ЕС пока не могут согласовать новые санкции против России

Послы стран Евросоюза на встрече 15 февраля пока не смогли договориться о новом, десятом пакете санкций в отношении России, сообщило издание Politico. По его данным, разногласия возникли из-за планов ограничить ввоз из России синтетического каучука, который используется, в основном, для производства шин.

Италия, Германия и ряд других стран скептически отнеслись к идее запретить импорт этого сырья из России, в то время как Польша его поддержала. Politico оценивает импорт синтетического каучука из России, который может попасть под запрет, в 700 млн долларов в год.

В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что ЕС рассчитывает ввести новые санкции против России к 24 февраля - годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Смотрите также: