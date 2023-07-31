Началась буксировка судна-автоперевозчика возле Нидерландов

Fremantle Highway, на котором ранее произошел пожар, медленно и в контролируемом формате перемещается двумя буксирами к новым координатам в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд.

Буксировка грузового судна для транспортировки автомобилей Fremantle Highway, пострадавшего из-за сильного пожара, началась утром в воскресенье, 30 июля. Об этом сообщили в агентстве министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов - Rijkswaterstaat.

Дым, поднимавшийся над судном после пожара, в значительной степени рассеялся, чем воспользовалась спасательная компания Multraship/Smit Salvage, пояснили в агентстве.

Fremantle Highway будет доставлено в порт

Таким образом Fremantle Highway медленно и в контролируемом формате перемещается двумя буксирами к новым, временным, координатам в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд. В процессе будет осуществляться постоянный контроль за остойчивостью судна. Поблизости будет находиться судно Arca агентства Rijkswaterstaat. Другие суда Rijkswaterstaat и Германии также будут готовы прибыть по вызову в случае разлива топлива.

Когда буксировка будет завершена, зависит, в частности, от погодных условий, задымления, силы течений, отмечают эксперты.

Суда и самолеты береговой охраны продолжают контролировать ситуацию. После временной якорной стоянки специалисты проанализируют обстановку. Позднее Fremantle Highway доставят в порт. В какой именно, будет определено позднее.

Пожар на судне

Пожар на судне начался утром 26 июля возле нидерландского острова Амеланд в Ваттовом море. Зарегистрированный в Панаме Fremantle Highway совершал переход из Германии в Порт-Саид в Египте. На его борту находились более 3700 автомобилей, в том числе почти 500 электромобилей. По предварительной версии, пожар возник из-за возгорания одного из них. В результате погиб один человек, экипаж почти в полном составе эвакуировался, некоторые его члены получили легкие травмы.

Спасательному буксиру в итоге удалось закрепить трос на судне, чтобы не позволить ему войти в дрейф и заблокировать важный морской путь в Германию. Эксперты стремятся предотвратить затопление Fremantle Highway водоизмещением в 18 500 тонн.

Не допустить экологической катастрофы

Ранее специалисты опасались, что буксировка в ближайшее время будет невозможна в связи с тем, что дым, поднимавшийся после пожара, будет при движении нести в направлении судна. Эти опасения, однако, не оправдались.

В 2009 году значительная территории Ваттового моря у побережья Нидерландов была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за богатства животного и растительного мира, и для предотвращения экологической катастрофы было решено после ЧП переместить Fremantle Highway.

Смотрите также: