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На Земле происходит сильнейшая магнитная буря

Александра Иванова
11 мая 2024 г.

Магнитная буря высшего уровня G5 может привести к перебоям в работе электросети, спутниковой навигации и радиосвязи, предупреждают американские и российские эксперты.

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Полярное сияние в Европе
На фоне магнитной бури в ряде регионов Европы можно было наблюдать полярное сияниеФото: Laurent Gillieron/EPA

"Сильнейшая" магнитная буря началась на Земле в пятницу, 10 мая, и, вероятно, будет наблюдаться также в выходные, 11 и 12 мая, передает Космический центр прогноза погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Указывается, что нынешней магнитной буре был присвоен высший уровень интенсивности - G5. Последний раз аналогичное явление наблюдалась на Земле в октябре 2003 года, следует из сообщения ведомства. Тогда магнитная буря вызвала перебои в работе электросети Швеции и повредила трансформаторы в ЮАР.

Аномалия может отразиться на высокочастотной коммуникации, УКВ- и УВЧ-связи, работе GPS-приборов, объектов энергосистемы, космических кораблей и спутниковой навигации, а также других технологиях. "Операторы критически важной инфраструктуры получили уведомления", - говорится на сайте NOAA.

"Земля погружена в облако плазмы"

10 мая о начале сильной магнитной буре на Земле сообщил также глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. "Магнитная буря началась. Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", - цитировало его российское информагентство РИА "Новости".

Между тем исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал онлайн-изданию "РБК", что на фоне текущей магнитной бури возможны также временные проблемы с управлением беспилотниками. "У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями", - добавил он.

Ряд русскоязычных Telegram-каналов 10 мая опубликовали фотографии полярного сияния, наблюдавшегося в различных регионах России, а также в Грузии, Армении, Беларуси и Украине.

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