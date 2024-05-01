На Западном берегу реки Иордан атаковали дипломата из ФРГ

Палестинские студенты прогнали главу представительства ФРГ в Рамалле с мероприятия за то, что он "представляет страну, которая поддерживает Израиль".

Во время встречи европейской делегации с представителями Палестинской автономии во вторник, 30 апреля, произошел серьезный инцидент. Толпа палестинских студентов из университета Бирзейт, в музее, на территории которого должно было пройти мероприятие, прогнала главу представительства ФРГ в Рамалле Оливера Овчу (Oliver Owcza) за то, что он "представляет страну, которая поддерживает Израиль".

МИД ФРГ в ответ на запрос издания Spiegel подтвердил, что возле музея проходили протесты, не предоставив подробной информации об их причине. Отмечается, что Овча из соображений безопасности вынужден был покинуть место встречи. В соцсетях распространились видео, на которых видно, как дипломаты поспешно покидают здание музея, а их преследует толпа разъяренных людей. Также на видео попал момент нападения на автомобиль: у машины отломали зеркало заднего вида и бросали ей вслед камни. Как пишет издание Welt, на распространившейся в интернете видеозаписи не было представителя Германии, автомобиль немецкой группы также не пострадал.

В свою очередь, Овча в соцсети Х выразил сожаление, что встреча глав представительств ЕС в Национальном музее в Бирзейте была "необоснованно прервана протестующими". "Мирный протест и диалог всегда имеют свое место", - подчеркнул немецкий дипломат, добавив, что, несмотря на инцидент, готов продолжить "конструктивную работу с палестинскими партнерами".

ФРГ - за право Израиля на самооборону

С момента нападения на Израиль террористов ХАМАС 7 октября 2023 года Германия выступает за право страны на самооборону. В Берлине подчеркивают, что безопасность Израиля - одна из основ государственной доктрины ФРГ. При этом Берлин принимает меры для обеспечения прав и защиты гражданского населения в секторе Газа. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) регулярно призывает Израиль соблюдать международное право и обеспечить защиту мирного населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.