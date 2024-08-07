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На западе Германии обрушилась часть отеля: один погибший

Ольга Лебедева
7 августа 2024 г.

Под завалами фахверкового здания в Крёве на реке Мозель находятся восемь человек, в том числе ребенок. С шестью из них у спасателей есть контакт, но извлечь из-под завалов их пока не могут.

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Обрушившееся здание в Крёфе
Обрушившееся здание в КрёфеФото: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa/picture alliance

В результате обрушения части отеля в деревне Крёф на реке Мозель близ Трабен-Трарбаха (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) погиб один человек. Еще восемь человек все еще находятся под завалами, некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщила полиция в Трире утром в среду, 7 августа. Среди них есть ребенок, он физически не пострадал, передает dpa со ссылкой на представителя полиции.

Сложная спасательная операция в фахверковом здании

С ребенком и еще пятью пострадавшими у спасателей есть контакт, сообщается далее. Полиция назвала спасательную операцию "чрезвычайно сложной", поскольку в полуразрушенное фахверковое здание можно зайти только с очень большой осторожностью. Погибшего также пока не удалось извлечь из-под завалов.

На месте работают около 250 сотрудников экстренных служб, в том числе сотрудники Службы технической помощи (THW), пожарные, полицейские и медики, а также собаки-спасатели. Место происшествия изучается в том числе с помощью дронов.

В момент трагедии, произошедшей поздним вечером накануне, в здании находились 14 человек, пять из них не пострадали и смогли покинуть здание. После обрушения здания был эвакуирован 31 человек из соседних домов. Причины трагедии пока неясны.

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