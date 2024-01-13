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Выборы президента РФ: наблюдателей из стран Запада не будет

Александра Иванова
13 января 2024 г.

Окончательный список стран, представители которых будут наблюдать за ходом президентских выборов в России, ожидается в феврале.

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Президент РФ Владимир Путин во время президентской кампании 2018 года
Владимир Путин во время президентской кампании 2018 годаФото: Getty Images/AFP/S. Chirikov

ЦИК России не стал посылать в "недружественные" страны приглашения для участия в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года.  Об этом пишет в субботу, 13 января, газета "Известия" со ссылкой на члена Центризбиркома Павла Андреева, который отвечает за международное взаимодействие.

"ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам - избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые (организации. - Ред.). Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали", - заявил Андреев.

Информацию о том, что у Москвы нет планов приглашать на президентские выборы иностранных наблюдателей из "недружественных" стран, подтвердили и в обеих палатах российского парламента, отметив, что "работа по этому вопросу продолжается".

Кого уже пригласили наблюдать за выборами президента РФ

Как рассказал Павел Андреев, интерес к тому, чтобы осуществлять наблюдение за выборами президента РФ, проявляет уже большое количество стран, но "логистика поездок в Россию сейчас нетривиальна".

Окончательный список государств, представители которых приедут в Россию для наблюдения за выборами, ожидается в феврале. Ранее в ЦИК рассказали, что приглашения для наблюдения за выборами президента РФ получили представители стран СНГ, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, Сербии, Зимбабве, Бангладеш.

Какие страны Россия считает "недружественными"

В списке 49 стран, которые Россия официально считает "недружественными", фигурируют США, Канада, государства Европейского Союза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (Китай).

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Статья газеты "Известия" о том, что ЦИК рФ не пригласил наблюдателей за выборами из "недружественных" стран

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