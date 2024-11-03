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ПолитикаМолдова

На выборах в Молдове у Санду - незначительный перевес

Кирилл Шестаков
3 ноября 2024 г.

Во втором туре президентских выборов в Молдове Майя Санду незначительно опережает представителя пророссийской партии Александра Стояногло.

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Президент Молдовы Майя Санду
Майя Санду Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду незначительно опережает своего оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 3 ноября. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии, подсчитавшей более 96% голосов избирателей.

Санду предварительно набирает 52,99 процента голосов, тогда как Стояногло, представляющий оппозиционную, пророссийскую Партию социалистов, - 47,01 процента. Еще некоторое время назад лидировал Стояногло, но партия Санду выражала "легкий оптимизм" по поводу того, что тенденция может измениться после подсчета голосов избирателей, проживающих за рубежом, отмечает агентство AFP. 

По данным ЦИК, во втором туре президентских выборов проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть более 54% избирателей.

В первом туре победила Санду, однако она не набрала абсолютного большинства голосов (свыше 50%). Президентские выборы в Молдове определят, будет ли будущий внешнеполитический курс страны проевропейским или пророссийским, указывает AFP.

Россию обвинили в "массовом вмешательстве" в выборы

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии "как часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы. Об этом сообщает молдавская полиция.

Референдум о евроинтеграции

Одновременно с первым туром выборов президента в Молдове прошел референдум о вступлении в Евросоюз. Сторонники евроинтеграции одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдовы оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.

Таким образом, в конституцию страны будут внесены поправки. В частности, в документе зафиксируют, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".

 

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