На выборах в ландтаг Нижней Саксонии лидирует СДПГ

На фоне неудачного выступления ХДС на выборах ландтага в Нижней Саксонии лидер партийного списка Бернд Альтхусман заявил, что уходит с поста главы ХДС в этой федеральной земле.

На выборах в земельный парламент Нижней Саксонии лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего премьер-министра земли Штефана Вайля (Stephan Weil). Это следует из обнародованных вечером в воскресенье, 9 октября, данных экзитполов, проведенных по заказу немецких общественно-правовых телеканалов ARD и ZDF.

Так, социал-демократов поддержали 33-33,2 процента избирателей. В то же время главный соперник СДПГ - Христианско-демократический союз (ХДС) - набирает 28-28,1 процента голосов.

Вечером 9 октября кандидат на пост премьер-министра Нижней Саксонии от ХДС Бернд Альтхусман (Bernd Althusmann), не дожидаясь окончательных итогов голосования, заявил, что уходит с поста главы партии в этой федеральной земле.

Успех "зеленых" и АдГ на выборах в Нижней Саксонии

В то же время "зеленые", судя по всему, показали рекордно высокий результат в Нижней Саксонии. По предварительным данным, они получают 14,4-14,5 процента голосов. В то же время правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) по сравнению с выборами 2017 года может увеличить число своих представителей в ландтаге почти вдвое: ее поддержали 11,2-11,3 процента избирателей.

Свободная демократическая партия (СвдП), по данным обоих телеканалов к вечеру 9 октября, набирала 4,9 процента. Таким образом ее представительство в земельном парламенте Нижней Саксонии еще не гарантировано. Между тем именно от того, пройдет ли эта партия в ландтаг, будет во многом зависеть формирование новой правящей коалиции, указывает агентство AFP.

Левая партия, набравшая, по предварительным итогам, 2,7 процента голосов, сформировать свою фракцию не сможет.

Смотрите также: