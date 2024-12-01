На выборах в Исландии побеждают социал-демократы

Оппозиционный "Социал-демократический альянс" лидирует после подсчета голосов на парламентских выборах в Исландии. Партия получила вдвое больше голосов, чем на выборах 2021 года.

В Исландии на досрочных парламентских выборах, прошедших 30 ноября, наибольшее число голосов набирает оппозиционный "Социал-демократический альянс". После подсчета всех бюллетеней партия лидирует с результатом 20,8 процента голосов, сообщает в воскресенье, 1 декабря Национальное радио Исландии (RUV) . Это означает, что социал-демократы во главе с Криструн Фростадоттир получают 15 из 63 мест в исландском парламенте (альтинге).

"Я очень горжусь проделанной нами работой. Мы видим, что люди хотят изменений в политическом ландшафте", - сказала Фростадоттир агентству AFP.

По результатам этих выборов поддержка социал-демократов выросла более чем вдвое по сравнению с итогами парламентских выборов 2021 года - тогда партия набрала всего 9,9 процента голосов.

Второе место на выборах занимает консервативная Партия независимости во главе с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном с 19,4 процента голосов. Это худший результат за всю истории партии, отмечает AFP. Третий результат показывает либеральная партия "Возрождение" с 15,8 процента голосов.

Правящая коалиция в Исландии продержалась полгода

Трехпартийная коалиция, состоявшая из Партии независимости премьер-министра Бьярни Бенедиктссона, "Лево-зеленого движения" и Прогрессивной партии, была сформирована в апреле 2024 года, продержалась полгода и распалась в середине октября. Причиной этого стали разногласия, в частности, по вопросам миграционной, энергетической и внешней политики.

При этом для 60% избирателей в Исландии ключевыми вопросами на досрочных выборах стали здравоохранение, инфляция и доступность жилья, отмечает AFP.

По мнению аналитиков, будущее правительство, вероятно, вновь удастся сформировать лишь при участии трех или четырех партий.