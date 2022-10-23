На выборах президента Словении пройдет второй тур

После обработки 98 процентов бюллетеней экс-министр иностранных дел Словении Анже Логар получает около 34 процентов голосов на президентских выборах, адвокат Наташа Пирц-Мусар - почти 27 процентов.

На президентских выборах в Словении по итогам обработки 98,2 процента бюллетеней лидирует бывший глава МИД республики, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар. Об этом сообщается на сайте государственной избирательной комиссии страны в воскресенье, 23 октября.

Логар набирает 33,91 процента голосов. Второе место занимает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар с 26,88 процента голосов, на третьем месте - депутат Европарламента, кандидат от партии "Социальные демократы" и движения "Свобода" Милан Брглез, набирающий 15,46 процента голосов.

Второй тур - 13 ноября

В выборах участвовали семь кандидатов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов, 13 ноября состоится второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов. Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения - парламентская республика, поэтому функции президента страны ограничены.

На прошедших в апреле этого года парламентских выборах победило левоцентристское движение "Свобода" под председательством Роберта Голоба, набравшее 34,54 процента голосов. Правоцентристская Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши набрала 23,53 процента.

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