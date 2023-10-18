На встрече в Пекине Путин и Си подтвердили сотрудничество

На встрече в рамках саммита в Пекине руководители РФ и Китая подчеркнули важность стратегической координации между их странами, а также значительный рост объемов двусторонней торговли.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подтвердили намерение развивать сотрудничество между их странами. Стратегическая координация действий Москвы и Пекина остается тесной и эффективной, а объемы двусторонней торговли достигли исторических показателей, заявил Си на переговорах с Путиным в рамках международного форума "Один пояс, один путь", открывшегося в китайской столице в среду, 18 октября. По словам главы КНР, политическое доверие между Пекином и Москвой постоянно углубляется.

В свою очередь Путин заявил о решающем значении тесной внешнеполитической координации с Китаем в условиях сложной международной повестки. Именно таким образом РФ и КНР выстраивают свое сотрудничество, указал он. Российский президент упомянул также значительный рост объемов двусторонней торговли и предположил, что в текущем году будет превышен показатель в 200 млрд долларов.

Си раскритиковал экономические санкции

Между тем, открывая саммит "Один пояс, один путь", Си Цзиньпин раскритиковал введение Западом экономических санкций. "Мы выступаем против односторонних санкций, экономических ограничений, изоляции и нарушений логистических цепочек", - заявил он и пообещал не участвовать в "конфронтации и геополитических играх".

КНР косвенно поддерживает Россию в ее войне против Украины, но официально занимает нейтральную позицию и наращивает экономические связи с Москвой. В текущем году экспорт Китая в РФ вырос более чем на 50 процентов. Кроме того, Китай является важным импортером российских энергоносителей. На саммите в Пекине Путин выступил сразу после открывшего мероприятие Си, что свидетельствует о важности его визита, отмечает агентство dpa. При этом Пекин не обязан выполнять ордер об аресте российского президента, выданный Международным уголовным судом, поскольку не присоединился к Римскому статуту.

На форум в Пекине прибыли также главы государств и правительств ряда других стран. При этом большинство государств Европейского Союза дистанцируются от участия в масштабном инфраструктурном проекте, инициированном Китаем.

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