На востоке ФРГ найдено тело пропавшей украинской девочки

9-летняя Валерия родом из Украины пропала без вести на прошлой неделе в одном из городов федеральной земли Саксония. Полиция отрабатывает версию убийства.

Девятилетняя девочка из Украины Валерия, пропавшая на прошлой неделе в городе Дёбельн в федеральной земле Саксония, мертва. Тело, обнаруженное в одном из лесных массивов, принадлежит Валерии, сообщил представитель местной полиции в среду, 12 июня. По его словам, девочка стала жертвой преступления, полиция отрабатывает версию убийства.

"Абсолютным приоритетом является установление личности злоумышленника или злоумышленников. Потеря ребенка разрывает душу", - заявил глава полиции Хемница Карстен Кемпф (Carsten Kaempf). По сообщению прокуратуры, в центре внимания следователей - ближайшее социальное окружение погибшей девочки. Указаний на то, что преступное деяние совершено на сексуальной почве, пока нет.

Безжизненное тело Валерии было найдено 11 июня в четырех километрах ходьбы от одного из населенных пунктов. "Труп находился в стороне от любых лесных троп, далеко в зарослях", - сообщила глава инспекции уголовной полиции Хемница Манди Кюршнер (Mandy Kürschner). Она сказала, что тело было найдено в лесном массиве между населенными пунктами Хермсдорф и Малитш, отметив при этом, что без специальной поисковой операции труп найти не удалось бы. По сообщению прокуратуры, место обнаружения тела было и местом преступления.

Поисковая операция

В поисковой операции участвовали более 400 полицейских из федеральных земель Саксония и Саксония - Ангальт. Они прочесали реку Мульде и опросили местных жителей. В операции были задействованы специально обученные собаки, вертолет и водолазы. Местные жители создали и собственные поисковые группы.

Уроженка Украины Валерия вместе с матерью жила в Германии с 2022 года. Ее отец по-прежнему в Украине. Полиция отрабатывали все возможные версии. Тесный контакт поддерживался и с отцом девочки.

В последний раз Валерию видели в живых 3 июня, когда она направлялась в школу. До школы она так и не добралась. Школа в тот день не проинформировала мать об отсутствии девочки. Ее пропажа была обнаружена лишь во вторую половину дня, когда девочка не вернулась домой. Сначала поисками Валерии занялась мать. К вечеру она обратилась в полицию. В отношении школы ведется проверка на предмет возможных нарушений.

Пропавшие без вести дети

Отчаянные поиски Валерии напомнили о деле шестилетнего Ариана из федеральной земли Нижняя Саксония, который числится пропавшим без вести с 22 апреля.

Случай с Арианом далеко не единичный. В Германии ведется розыск более 1750 пропавших без вести детей. Ежегодно регистрируются тысячи обращений в полицию по факту пропажи детей в возрасте до 13 лет. За последние шесть лет полиция раскрыла 99,8 процента таких дел, следует из статистики Федерального ведомства по уголовным делам.