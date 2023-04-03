На вооружении ВВС Украины находятся 5 бригад истребителей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

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После передачи Польшей истребителей Украине на вооружении воздушных сил ВСУ находятся пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29, сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши. - Ред.). У нас теперь есть 5 бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три МиГ-29. Но нам все равно нужны западные самолеты, поскольку МиГи, даже предоставляемые союзниками, морально и физически уже устарели", - сказал Игнат.

В январе он рассказывал, что для защиты украинского неба ВСУ необходимо минимум пять полноценных бригад трехэскадрильного типа. В пересчете на единицы - это 180 штук, отмечает "РБК-Украина".

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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