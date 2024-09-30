На военную службу в РФ призовут 133 тысячи новобранцев

Призванных в ходе осеннего призыва срочников не будут направлять на войну против Украины, заверили в Генштабе РФ. Представитель Кремля Песков не ответил на вопрос о возможной отправке новобранцев в Курскую область.

В ходе осеннего призыва, который будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2024 года, на военную службу будут призваны 133 тысячи человек. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 30 сентября, на официальном портале правовой информации.

Призываться будут граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву, отмечается в документе. Тем же указом с военной службы увольняются солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых по призыву истек. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Генштаб обещает не отправлять новобранцев в Украину

Между тем в Генштабе ВС РФ пообещали, что призывники не будут направляться для участия в военных действиях против Украины. Солдаты срочной службы не будут отправлять в аннексированные Россией украинские регионы, следует из заявления замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 года", - добавил он. Кроме того, Цимлянский сообщил, что особенностью предстоящего осеннего призыва, "будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями". Повестки о явке в военкоматы будут раздаваться "в бумажном виде", указал он.

Песков не ответил на вопрос о возможной отправке срочников в Курск

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, будут ли новобранцы направляться на службу в Курскую область, где с начала августа проводит военную операцию украинская армия. "Это надо в Минобороны уточнять", - пояснил он.

В ходе весеннего призыва в текущем году на срочную службу призвали 150 тысяч человек, в то время как год назад в рамках осеннего призыва - 130 тысяч, напоминает "Интерфакс".

Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа украинские войска ведут операцию на территории России в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это был "превентивный удар" ВСУ, который помог предотвратить оккупацию украинского города Сумы. Еще одна цель украинского наступления, заявил Зеленский, - "показать" российскому обществу, что Владимир Путин думает не о том, "как правильно защитить своих людей", а о том, как удержать захваченные украинские территории.

C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. По данным Bloomberg, Минобороны РФ приняло решение не перебрасывать войска с линии фронта в Донбассе в Курскую область, а задействовать в этой операции солдат срочной службы. СМИ сообщают об исчезновении в Курской области десятков срочников.