На улице борделей в Гамбурге решили обновить ворота

В понедельник, 4 ноября, в Гамбурге приступили к ремонту и обновлению заграждающих стен - входных ворот в начале и конце небольшой улицы Гербертштрассе, на которой вот уже более ста лет работают бордели. Гербертштрассе находится посреди гамбургского квартала красных фонарей около Репербана - центра ночной жизни в районе Санкт-Паули.

Пустая улица Гербертштрассе ранним утром в понедельник, 4 ноября Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

История ворот на Гербертштрассе

Ворота были установлены здесь в 1933 году после прихода к власти национал-социалистов. Затем до конца Второй мировой войны Гербертштрассе стала единственной улицей в Гамбурге, где дозволялось заниматься проституцией. Стены также закрыли вид на происходящее на этой улице, где женщины уже тогда ожидали клиентов, сидя на высоких стульях за окнами.

В "третьем рейхе" была создана жесткая система государственного контроля над проституцией - заведения не закрывали, но рассматривали и преследовали работавших там в качестве "асоциальных элементов".

Зарегистрированные секс-работницы фактически лишались прав, могли быть в любой момент арестованы, отправлены отсюда в концентрационные лагеря, лагерные или полевые бордели, подвергались насильственной стерилизации. Летом 2024 года здесь была открыта памятная табличка, посвященная судьбам женщин из борделей на Гербертштрассе и других мест в 1933-1945 годах.

Восточные ворота демонтируют и отправят в музей. На этом входе установят новую конструкцию Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Из квартала красных фонарей - в городской музей

После окончания Второй мировой войны заграждающие стены решили не убирать по желанию самых секс-работниц. Таблички, запрещающие вход на Гербертштрассе женщинам и несовершеннолетним, появились в 1970-х годах. Объяснили это решение необходимостью охраны общественного порядка. Эти ворота давно стали своего рода городской достопримечательностью, историю появления которых в этом месте постепенно забыли.

Старые конструкции уже давно нуждались в ремонте. Как сообщает агентство dpa, в рамках проекта на одном из входов установят новые стены - вместо старых, которые в своем оригинальном виде станут экспонатом Музея городской истории Гамбурга (Museum für Hamburgische Geschichte). Вторые старые ворота вернут на Гербертштрассе после реставрации.

По данным профессионального объединения эротических и сексуальных услуг, в борделях на Гербертштрассе работает около 250 человек. Как указывается на сайте исторического музея в разделе, посвященном этой теме, сейчас в Гамбурге, согласно неофициальным оценкам, насчитывается около 90 борделей и 250 квартир, в которых оказываются такого рода услуги. В целом проституцией в этом городе занимается около 2500 человек.